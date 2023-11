Voici les dernières équipes professionnelles qui ont déménagé

Les partisans des Nordiques de Québec attendent depuis longtemps l’heure où ils retrouveront une franchise de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais entre-temps, des marchés très populaires comme Las Vegas et Los Angeles continuent d’attirer les investisseurs.

Jeudi, les propriétaires du baseball majeur ont voté à l’unanimité en faveur du déménagement des Athletics d’Oakland vers la ville du Nevada en 2028. Avant les A’s, voici les six dernières formations à avoir fait leurs valises pour un nouveau départ.

Raiders de Las Vegas - 2020

Pas moins de trois équipes en cinq ans ont choisi de quitter Oakland, une ville qui est coincée entre plusieurs grands marchés comme Los Angeles et San Francisco. Les Warriors de Golden State ont amorcé le mouvement en bougeant vers cette dernière ville en 2019, puis les Raiders ont suivi, du côté de Las Vegas. Tout comme les Athletics, c’est la vétusté du Oakland Coliseum qui les a poussés à chercher une autre alternative. Les négociations ont duré cinq ans, mais les Raiders ont trouvé leur nouveau domicile au Allegiant Stadium.

Chargers de Los Angeles - 2017

Cette année-là, la ville des anges a hérité d’une équipe qu’elle ne voulait pas. La réponse des partisans a été très froide, puisque les Rams venaient aussi de revenir. À San Diego, les Chargers n’ont pu négocier la construction d’un nouveau stade. Le propriétaire, Dean Spanos, a payé 650 millions $ en frais de relocalisation à la NFL, plaidant la petitesse du marché où l’équipe évoluait depuis les années 1960. Les Chargers jouent désormais devant d’excellentes foules, et avec le jeune quart-arrière Justin Herbert, l’avenir semble plus rose que jamais.

Rams de Los Angeles - 2016

Aussi improbable que cela puisse paraître, Los Angeles n’a pas eu d’équipe de la NFL entre 1994 et 2016. Un an avant l’arrivée des Chargers, les Rams se sont amenés à «LA». Il s’agissait d’un retour attendu, puisqu’ils ont défendu l’honneur de la mégalopole californienne de 1946 à 1994 avant de déménager à St. Louis. Après avoir remporté le Super Bowl en 1999, la magie s’est estompée et les Rams n’ont pas participé aux éliminatoires entre 2005 et 2015. Les succès ne se sont pas fait attendre à leur deuxième passage, puisque les hommes de Sean McVay ont soulevé le trophée Vince-Lombardi en 2021.

Nets de Brooklyn – 2012

Le nouveau Barclays Center bâti à Brooklyn aura au moins fait un heureux, puisque les Nets sont allés s’y établir après plusieurs décennies au New Jersey. Les Islanders, dans la LNH, n’ont pas trouvé leur bonheur dans cet amphithéâtre adapté au basketball. Il s’agit encore ici d’un retour, puisque New York a accueilli les Nets de 1968 à 1977. Le célèbre quartier de la Grosse Pomme, lui, était sans équipe sportive professionnelle depuis le départ des Dodgers, au baseball majeur, en 1957.

Jets de Winnipeg – 2011

Dans la LNH, les années 1990 avaient été assez occupées au niveau des déménagements, avec les North Stars allant à Dallas, les Nordiques au Colorado, les Whalers en Caroline du Nord et... les Jets bougeant à Phoenix. Justice a été rendue à Winnipeg en 2011, quand les difficultés financières des Thrashers d’Atlanta ont été trop difficiles à supporter. Les Jets n’ont finalement été à l’écart du circuit Bettman que pendant 15 ans.

Thunder d’Oklahoma City – 2008

La ville d’Oklahoma City s’était très bien préparée à accueillir une équipe de la NBA, puisqu’elle avait servi de refuge temporaire aux Hornets de La Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina, en 2005. L’homme d’affaires Clay Bennett et son groupe, les nouveaux propriétaires des SuperSonics de Seattle, n’ont pu faire financer un projet d’amphithéâtre de 500 millions $ et ont rapidement mis le cap sur l’Oklahoma. Quelques passages devant la justice ont été nécessaires afin de briser le bail au KeyArena et un accord à l’amiable a été trouvé. Les finances de l’équipe avaient été plombées quelques années plus tôt par le propriétaire dès 2001, Howard Schultz, qui était alors le président-directeur général de Starbucks.