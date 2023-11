NFL: Une remontée spectaculaire des Lions

Les Lions de Detroit ont eu très peur, mais ils se sont finalement imposés 31 à 26 face aux Bears de Chicago, dimanche, au Ford Field.

Le porteur de ballon David Montgomery est allé hanter son ancienne équipe en inscrivant le touché de la victoire avec 31 secondes à faire à la rencontre, en réalisant une course d’une verge. Deux secondes après, un touché de sûreté des Lions (8-2) a définitivement enterré les espoirs de remontée de leurs rivaux du jour.

La remontée s’est amorcée tandis que le cadran affichait 3 min 6 s à écouler. À ce moment, les Bears (3-8) possédaient une avance confortable de 12 points mais Jameson Williams a réduit l’écart à cinq points en captant une passe de 32 verges de son quart-arrière Jared Goff.

Ce dernier n’avait pas forcément connu la meilleure sortie de sa carrière avant cela, étant victime de trois interceptions. Il a cependant inscrit deux passes de touché et a converti 23 de ses 35 tentatives par la voie des airs pour des gains de 236 verges.

Son vis-à-vis, Justin Fields, ne s’est pas contenté de servir ses receveurs, lui qui a réussi à les rejoindre à 16 reprises sur 23 essais. En effet, l’athlète de 24 ans a également utilisé ses jambes, récoltant 104 verges par le sol.

Les Lions recevront les Packers de Green Bay, jeudi. Les Bears, quant à eux, iront au Minnesota pour affronter les Vikings le 27 novembre.

Les Browns sur le fil

Tandis que la marque était égale 10 à 10 avec 2 secondes à faire à la joute, le placement à 34 verges du botteur Dustin Hopkins a permis aux Browns de Cleveland (7-3) de l’emporter 13 à 10 face aux Steelers de Pittsburgh (6-4).

Néanmoins, le jeu le plus spectaculaire du match a eu lieu en début du troisième quart. Le joueur des Steelers Jaylen Warren a réalisé une course fantastique de 74 verges pour remettre les siens dans la partie, et réduire l’écart par le fait même à 10 à 7, après transformation de Chris Boswell.

Warren a terminé la rencontre avec 129 verges sur neuf tentatives par la course.

En revanche, les deux quarts-arrière Kenny Pickett et Dorian Thompson-Robinson ont été plutôt discrets. Le premier cité n’a récolté que 106 verges par les airs, tandis que le second a connu un match un peu plus abouti, grâce à ses 24 passes complétées sur 43.

Enfin une victoire pour les Giants

La dernière victoire des Giants de New York (3-8) remontait au 22 octobre, alors qu’ils avaient battu les Commanders de Washington (4-7) par la marque de 14 à 7.

Comme il n’y a jamais de hasard dans la vie, les hommes de Brian Daboll ont renoué dimanche avec la victoire face à cette même équipe, signant un gain de 31 à 19.

Le dernier quart du match aura sonné le glas pour les Commanders, qui sont allés encaisser deux touchés des Giants, notamment sur un retour d’interception de Logan Thomas sur 54 verges. Saquon Barkley (deux fois) et Darius Slayton ont été les deux autres joueurs du club de New York à atteindre la zone des buts de Washington.

Sam Howell et Jahan Dotson ont assuré la réplique pour les favoris locaux.

Tommy DeVito a connu un meilleur match que face aux Cowboys de Dallas, la semaine dernière, mais il a tout de même subi neuf sacs du quart. Il a cependant enregistré des gains de 246 verges sur 18 passes complétées et trois passes de touché.