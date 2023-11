NFL: Un Brock Purdy au sommet de son art

Grâce en grande partie au brio de leur quart-arrière Brock Purdy, les 49ers de San Francisco se sont imposés 24 à 17 face aux Buccaneers de Tampa Bay, dimanche au Levi’s Stadium.

Purdy a notamment distribué une superbe passe de touché de 76 verges à son coéquipier Brandon Aiyuk au début du troisième quart temps. D’ailleurs, le quart suivant le retour des vestiaires a été le meilleur pour les 49ers (7-3). En plus d’Aiyuk, George Kittle a également réussi à atteindre la zone des buts des Buccaneers (4-6).

Pour en revenir à Purdy, il a été presque parfait par la voie des airs, rejoignant ses coéquipiers à 21 reprises sur 25 tentatives (333 verges de gains), en plus d’amasser trois passes de touché. Son vis-à-vis Baker Mayfield a bien fait ce qu’il a pu, mais sans réel succès. Ce dernier a complété 29 de ses 45 passes tentées pour des récoltes de 246 verges.

Christian McCaffrey a été l’autre auteur d’un touché pour la formation de San Francisco.

Du côté des «Bucs», Mike Evans et Rachaad White ont assuré la réplique. Cette défaite est la cinquième en six matchs pour eux et ils tenteront de renouer avec la victoire face aux Colts d’Indianapolis, dimanche prochain.

Quant aux 49ers, ils croiseront le fer avec les Seahawks de Seattle, jeudi.