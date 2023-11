LNH: la mauvaise séquence des Sabres se termine

Après une séquence de trois défaites de suite, les Sabres de Buffalo ont profité de leur passage à Chicago pour retrouver les sentiers de la victoire, puisqu’ils se sont imposés 3 à 2 face aux Blackhawks, dimanche soir au United Center.

C’est en somme un match serré auquel nous avons eu droit. Les Sabres avaient pris les devants 1 à 0 et 2 à 1, mais les hommes de Luke Richardson ont à chaque fois répliqué. Il a fallu attendre la troisième période pour voir le but qui a fait la différence, et il est venu d’un ancien premier choix au total.

En effet, le défenseur de Buffalo Erik Johnson a contourné l’arrière Seth Jones près de la bande avant de repiquer vers le but de Petr Mrazek et le battre dans la partie supérieure. Rasmus Dahlin a d’ailleurs participé aux trois filets des siens, ouvrant la marque en première période, avant d’ajouter deux mentions d’aide par la suite lorsque Johnson et Jeff Skinner ont fait scintiller la lumière rouge.

Connor Bedard, quant à lui, s’est fait complice du but de Philipp Kurashev en toute fin de deuxième période. Taylor Raddysh a été l’autre joueur des «Hawks» à enfiler l’aiguille.

Avec ce revers, Chicago n’a qu’une victoire en six matchs à domicile depuis le début de l’année. Le club de l’Illinois renouera avec l’action mercredi face aux Blue Jackets à Columbus. Les Sabres, eux, iront à Washington pour défier les Capitals le même jour.