Le rêve d’une Coupe Grey à Montréal (bis)

Si les Alouettes devaient remporter la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg dimanche, ce n’est pas seulement le trophée des champions qu’on devra leur remettre, mais il faudra songer à leur décerner un «Oscar».

À la direction de ce grand film, Danny Maciocia, qui ne cesse de vanter tout le monde autour de lui, pourrait sûrement être en lice dans la catégorie du «meilleur acteur».

Au début de la saison, dans une longue entrevue accordée au Journal pour ouvrir un cahier spécial de 36 pages, le directeur général confiait être prêt à échanger ses deux bagues de la Coupe Grey remportées avec les Eskimos d’Edmonton [en 2003 et 2005] pour en gagner une avec les Alouettes. Il rêve haut et fort d’une Coupe Grey à Montréal.

«J’ai été assez chanceux dans ma vie: à chaque place où j’ai mis les pieds, j’ai été capable de gagner un championnat, sauf avec les Alouettes», notait-il, parlant du même souffle d’un sentiment de «travail inachevé» dans sa vie professionnelle.

«Pas le choix d’y croire»

On ne connaît pas encore la fin du film, mais chose certaine, ce sera le dénouement d’un chef-d’œuvre pour les Alouettes, ce week-end, à Hamilton. Surtout advenant une victoire... L’organisation revient de si loin.

D’ici là, les Alouettes doivent s’entraîner une dernière fois, samedi après-midi, avant le grand match prévu dimanche à 18h au Terrain Tim Hortons. La formation de Montréal n’est pas favorite pour l’emporter, mais elle ne l’était pas non plus, samedi dernier, lors de la finale de l’Est gagnée 38 à 17 contre les Argonauts, à Toronto.

«T’as pas le choix d’y croire, c’est aussi simple que ça, a tranché le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy, en vue du fameux duel. Les Blue Bombers de Winnipeg représentent une très bonne équipe, mais si tu veux être le meilleur, tu dois battre les meilleurs.»

Une première en 13 ans?

Ils sont nombreux à vouloir remporter absolument ce championnat pour Montréal. Maciocia, Dequoy, Kristian Matte, le président Mark Weightman de même que le coordonnateur offensif Anthony Calvillo, pour ne nommer que ceux-là.

«Je suis heureux pour la ville de Montréal, surtout pour les partisans des Alouettes et pour les amateurs de sports en général de tout le Québec. Ils méritent de vivre la frénésie entourant ce match de la Coupe Grey», a formulé M. Weightman, en souhaitant évidemment une victoire pour les Montréalais.

Calvillo était le quart-arrière des Alouettes lors de la plus récente conquête de l’équipe, en 2010. Ça fait déjà 13 ans!

«Présentement, notre concentration est sur la préparation pour le match, on veut s’assurer qu’on s’entraîne fort d’ici le début de la partie, a commenté Calvillo. Je sais toutefois que Montréal a faim pour un championnat et je sens qu’on aura beaucoup de partisans pour nous appuyer dimanche. Les partisans des Alouettes et les gens de la province de Québec apprécient les gagnants.

«Je me souviendrai toujours de ma première conquête avec les Alouettes en 2002. C’était spécial! J’ai partagé le tout avec les joueurs dans les derniers jours, mais encore une fois, c’est le travail qu’on met qui pourrait permettre à l’équipe de vivre ça. Montréal est ma ville, Montréal est ma maison et je suis vraiment soucieux de ce qui se passe sur la scène sportive. Je sais surtout que les Montréalais supportent leur équipe.»

Un legs au football québécois

Le mot de la fin revient à Maciocia, qui parle avec émotion d'un legs pour Montréal en vue du jour où il ne sera plus là.

«Je suis tellement satisfait de ma carrière à date, mais je me connais assez bien pour admettre qu’il me manque quelque chose, a reconnu Maciocia. Quand tu arrives entre 50 et 60 ans, tu ne travailles plus sur des projets, tu commences à travailler sur ton legs. Une Coupe Grey à Montréal ferait partie de mon legs et quand je vais quitter, je veux que le football québécois soit en santé, qu’il y ait des joueurs québécois, des entraîneurs d’ici et des dirigeants québécois avec les Alouettes. C’est l’objectif ultime!»