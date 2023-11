LCF: une expansion à Québec sous peu?

La Ligue canadienne de football (LCF) cherche à s’agrandir, et plusieurs options sont sur la table, dont la ville de Québec.

En entrevue avec James Duthie, du réseau TSN, avant le début du match de la Coupe Grey entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg, le commissaire Randy Ambroise a donné des détails intéressants sur les plans du circuit pour ajouter une nouvelle franchise.

Pour le moment, il aimerait donner une chance à une ville dans les Maritimes, mais si cela ne se fonctionne pas, Québec pourrait très bien être choisie pour y installer une équipe.

«S’il y a un moment où se rend compte qu’on ne peut pas le faire maintenant, alors il faudra pivoter, et cela ne veut pas dire que nous sommes énervés avec le Canada atlantique, a-t-il déclaré en ondes. Mais on va essayer une dernière fois et voir ce qu’on peut faire.»

Pour lui, Québec serait un choix très logique.

«C’est un endroit avec beaucoup de potentiel, a poursuivi Ambroise. Nous n’avons pas eu de discussions formelles à ce sujet, mais on doit certainement ouvrir des portes à cette ville.»

Ambroise répond à la controverse

Depuis le début des festivités entourant le match, plusieurs personnes présentes sur place ont remarqué que l’affichage était majoritairement en anglais.

Évidemment, cela n’a pas plu à beaucoup de gens, et Ambroise a tenu à leur répondre.

«Il y a beaucoup de produits [bilingues] cette semaine, a-t-il dit. D’ailleurs, je porte mon écharpe où le logo de la ligue est dans les deux langues. On sera toujours une ligue LCF/CFL, il n’y a aucune question par rapport à ça.»

«Je crois qu’on change dépendamment du marché où nous sommes, plus ou moins d’anglais ou de français. Nous nous sommes assis avec Mike Weightman [le président des Alouettes] cette semaine, et on lui a dit: “rencontrons-nous après la Coupe Grey pour trouver une nouvelle stratégie pour nos marques et sur notre stratégie sur la langue”.»