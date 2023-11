Ambiance de feu à Hamilton!

Grande fête pour les amateurs de la Ligue canadienne de football, dimanche soir au Terrain Tim Hortons, à Hamilton. La foule sur place était de 28 808 spectateurs.

• À lire aussi: EN DIRECT: Alouettes - Blue Bombers

• À lire aussi: Tous fiers de Marc-Antoine Dequoy!

• DOSSIER: Pour tout savoir sur la finale de la Coupe Grey entre les Alouettes et les Blue Bombers

En plus du spectacle sur le terrain, la présence du groupe punk rock Green Day à la mi-temps a certainement agrémenté cette finale de la Coupe Grey. Les chansons Basket Case, Boulevard of Broken Dreams et Holiday ont notamment mis le feu à la place.

La météo était clémente pour la rencontre tandis que les encouragements étaient nombreux envers l’équipe des Alouettes. Chandails à l’effigie du club montréalais un peu partout et même un drapeau du Québec... Plusieurs partisans des Tiger-Cats se rangeaient notamment derrière la formation montréalaise. La ville de Winnipeg était également bien représentée.

Autrement, l’hymne national a bel et bien été interprété dans les deux langues avant le début de la rencontre. Un peu avant 17h, un hommage a par ailleurs été rendu à Karl Tremblay, défunt membre du groupe Les Cowboys Fringants, alors que la chanson Ici-bas a retenti dans le stade.