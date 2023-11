Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 19 novembre qui valent le détour.

Hockey: Golden Knights de Vegas c. Penguins de Pittsburgh

Crédit photo : AFP

Les Golden Knights jouent un deuxième match en autant de jours en visitant les Penguins à Pittsburgh. Ils se sont inclinés 4 à 3 contre les Flyers de Philadelphie, samedi, et ils cherchent à retrouver le chemin du succès. Quant aux «Pens», ils ont également essuyé un revers à leur dernière rencontre, aux mains des Devils du New Jersey. Lors des cinq derniers matchs entre les deux formations, au moins sept buts ont été inscrits dans chacun d’eux. Depuis que la concession des Golden Knights existe, seules deux parties sur 10 se sont terminées avec un total de buts inférieur à six.

Résultat: Plus de 6,5 buts – 2,00

Hockey: Maple Leafs de Toronto c. Wild du Minnesota

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Leafs et le Wild se rencontrent en Suède, à l’occasion de leur voyage à Stockholm. Il faut dire que les choses ne vont pas très bien pour la formation du Minnesota depuis le début de la saison. Les gardiens Filip Gustavsson et Marc-André Fleury connaissent notamment beaucoup de difficultés, de sorte que le club est la deuxième pire défense de la Ligue nationale de hockey. Toronto a le numéro du Wild depuis plusieurs matchs, le plus récent s’étant terminé en faveur des membres de la Ville Reine par le pointage de 7 à 4.

Résultat: Maple Leafs de Toronto – 1,68

Soccer: Géorgie c. Espagne

Crédit photo : AFP

Les Espagnols sont presque assurés de terminer en première position de leur groupe de qualification en vue de l’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne l’été prochain. Toutefois, ils se doivent de gagner leur match, et la tâche s’annonce plutôt facile face à une faible équipe de Géorgie. La dernière fois que les deux nations se sont rencontrées, la «Roja» n’a fait qu’une bouchée des Géorgiens, les battant par la marque de 7 à 1. On devrait donc assister à un match à sens unique, l’Espagne étant tout simplement trop forte pour la Géorgie.

Résultat: Écart -2,5 Espagne – 1,71