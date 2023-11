Canadien c. Bruins: «Je n’ai pas aimé grand-chose» - Martin St-Louis

BOSTON | Martin St-Louis a résumé en peu de mots son appréciation de la sortie de son groupe face aux Bruins.

« Je n’ai pas aimé grand-chose », a-t-il lancé, au terme de ce revers de 5 à 2.

L’entraîneur-chef du Canadien a assuré qu’il n’en avait pas contre le travail de ses troupiers, mais contre la façon dont ils avaient travaillé.

« On les a beaucoup trop respectés. Que ce soit du côté des bagarres à un contre un, des mises en échec, des batailles avec les bâtons sur la rondelle, on était mou », a-t-il énuméré.

Sur le plan du respect exagéré, Johnathan Kovacevic était en parfait accord avec son entraîneur. Il était d’avis que ses coéquipiers et lui avaient donné la ligne bleue beaucoup trop aisément aux attaquants des Bruins.

Une erreur qui a permis aux Bostoniens d’installer et de déployer leur étourdissante attaque.

« Il y a une fine ligne entre jouer de prudence et être un peu plus agressif. Tu dois savoir choisir le bon moment. Je crois que ce soir, on a été trop passif sur leurs entrées de zone», a analysé le défenseur.

« On leur a donné la vie beaucoup trop facile, a indiqué Mike Matheson sur le même sujet. Ils ont eu la rondelle beaucoup trop souvent. »

Bien régler le thermostat

En matinée, St-Louis, qui s’attendait à une soirée émotive, avait indiqué qu’il serait primordial de trouver l’équilibre entre l’émotion et le niveau de compétition, histoire de demeurer discipliné tout en mettant la pédale au plancher.

« Il faut être des thermostats, pas des thermomètres. Il faut se régler», avait lancé le pilote du Canadien dans une analogie dont lui seul a le secret.

Le Canadien a offert cinq supériorités numériques aux Bruins. À part les deux punitions mineures écopées par Kovacevic sur la même séquence, on ne peut pas dire que le Tricolore a mal géré ses émotions. Et quand était-il du niveau de compétition? Le réglage était-il à point?

« On a travaillé fort, mais parfois ce n’est pas assez. Il faut travailler intelligemment», a mentionné Matheson.

Lents départs

C’est la deuxième fois de suite que le Canadien se fait servir une leçon par l’une des puissances de la LNH. Jeudi, le pointage de 6 à 5 en faveur des Golden Knights de Vegas ne reflétait en rien l’allure du match. On aurait pu s’attendre à une meilleure réponse à Boston.

« On savait que ça n’avait pas été un grand match à domicile. On voulait se reprendre ce soir, mais ça nous a pris la moitié du match avant de changer un peu la dynamique », a souligné Nick Suzuki.

« Tu ne peux pas mettre autant de temps avant de te mettre en marche. Il faut trouver un moyen de connaître de meilleurs départs», a-t-il poursuivi.

Le capitaine du Canadien vise en plein dans le mille. Les buts de Charlie McAvoy et de Trent Frederic (son premier de la soirée) étaient les 17e et 18e accordés par le Tricolore en première période. Pour sa part, il n’en a inscrit que 10.

Tôt ou tard, il faudra y voir.

En congé dimanche, le Canadien s’entraînera lundi matin avant de s’envoler en direction de la Californie pour y affronter les Ducks, les Sharks et les Kings. Dans les deux premiers cas, on parle d’équipes à la portée du Canadien.