LNH: un retour perdant pour Jack Hughes

Après une absence de cinq matchs, le retour de Jack Hughes dans la formation des Devils du New Jersey ne s’est pas forcément passé comme prévu, car ils se sont inclinés 5 à 3 face aux Rangers de New York, samedi, au Prudential Center.

La bonne nouvelle, c’est que cette blessure au haut du corps ne semble pas l’avoir ralenti. La grande vedette des Devils a inscrit un but bizarre en milieu de première période, en plus d’ajouter une mention d’aide. Sur son filet, la rondelle a trouvé un moyen de traverser la ligne des buts au ralenti après avoir transpercé Igor Shesterkin.

Cela dit, c’est Artemi Panarin qui lui a volé la vedette. En effet, le Russe a inscrit deux buts, tout comme son coéquipier Jimmy Vesey, et a été élu première étoile du match. Ondrej Palat et Erik Haula sont les deux autres joueurs du New Jersey à avoir assuré la réplique.

Les Rangers affronteront lundi les Stars de Dallas. Quant aux Devils, ils se déplaceront à Detroit pour y croiser le fer avec les Red Wings mercredi.

La disette est terminée pour Gaudreau

Après sept matchs sans enfiler l’aiguille, Johnny Gaudreau a enfin marqué dans le revers de 4 à 3 des Blue Jackets de Columbus face aux Capitals de Washington.

Rappelons que l’attaquant de 30 ans avait été puni par son entraîneur-chef, Pascal Vincent, lors de la défaite des siens contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi. Le premier cité n’avait pas été utilisé lors des dernières 6 min 15 s de la rencontre.

Samedi, c’est Gaudreau qui a ouvert la marque, mais son club est retombé dans ses travers, peu de temps après, en accordant trois buts sans riposte en deuxième période. D’ailleurs, le Québécois Hendrix Lapierre a marqué le but gagnant. Il a terminé sa soirée de travail avec trois points, notamment grâce à deux aides.

Alexander Ovechkin, Aliaksei Protas et Sonny Milano ont été les autres buteurs chez les Capitals.

Cette défaite est la huitième de suite des Blue Jackets, et ils n’ont qu’un gain à leurs 13 dernières sorties.

BUT LAPIERRE -

L’Avalanche se paie les Stars

Malgré un début de match totalement à leur avantage, les Stars de Dallas se sont inclinés 6 à 3 face à l’Avalanche du Colorado.

Les Stars avaient une avance de 3 à 0 au bout de 22 min 12 s de jeu, mais c’est là que tout s’est écroulé pour eux. Miles Wood a sonné la révolte pour l’Avalanche en milieu de deuxième période, avant que Ryan Johansen ramène les siens à un seul petit but des favoris locaux.

Ce sont cependant les quatre filets marqués lors du dernier engagement qui auront permis aux joueurs de Jared Bednar d’empocher les deux points de la victoire. Valeri Nichushkin, Mikko Rantanen, Andrew Cogliano et Ross Colton ont été les buteurs en troisième période.

Tyler Seguin, à deux reprises, et Joe Pavelski ont fait secouer les cordages pour Dallas.