Le Rocket s’incline pour une deuxième fois de suite

Malgré une bataille ardue, le Rocket de Laval s’est incliné par le pointage de 6 à 3 face aux Comets d’Utica, samedi, au Adirondack Bank Center.

L’attaquant des Comets Timur Ibragimov a fait mal aux hommes de Jean-François Houle, remettant les équipes à égalité à 3 à 3 en fin de deuxième période, avant d’inscrire le but gagnant au milieu de l’engagement final.

La formation d’Utica a par la suite inscrit deux autres filets tandis que le gardien du Rocket Strauss Mann était au banc au profit d’un sixième attaquant. Le cerbère de 25 ans a d’ailleurs arrêté 26 rondelles sur 30 tirs.

Pourtant, le match avait bien débuté pour le club lavallois. Joel Armia avait fait secouer les cordages en premier en infériorité numérique. En effet, le Finlandais était allé battre Isaac Poulter d’un tir vif des poignets dans une descente à deux contre un.

Utica a pris les devants par la suite, mais des buts de Logan Mailloux, puis de Nathan Légaré – une fois de plus en situation de quatre contre cinq – ont permis à Laval de se retrouver pour une deuxième fois du match dans le siège du conducteur.

Dans la défaite, Armia (un but et une mention d’aide) et Jayden Struble (deux aides) ont chacun inscrit deux points.

Filip Engaras, Shane Bowers, Samuel Laberge et Santeri Hatakka sont les autres patineurs d’Utica à avoir enfilé l’aiguille.

Le Rocket présente maintenant un rendement de 5-9-1 et il est ainsi la pire formation de la section Nord. Laval affrontera, mercredi, les Americans à Rochester.