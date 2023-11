Le CEPSUM a eu raison des Mustangs

Les Mustangs de l’Université Western étaient tout simplement sans réponse pendant la première demie de leur duel face aux Carabins de l’Université de Montréal, samedi après-midi.

Les déboires des visiteurs en début de match peuvent être expliqués en partie par la foule extrêmement bruyante présente au CEPSUM, rendant ardue la communication entre les joueurs. Le stade, qui peut asseoir 5100 personnes, affichait presque complet pour l’affrontement de demi-finale canadienne.

«On n’avait jamais vécu ça avant, a affirmé le centre de Western, Philippe Côté. C’était rough. En Ontario, il n’y avait pas vraiment de stades [comme celui-ci]. C’était un gros défi. On a quand même bien fait, mais aurait pu le pratiquer un peu plus, je pense.»

L’entraîneur de la formation, Greg Marshall, avait d’ailleurs souligné en conférence de presse que cet aspect pourrait constituer un problème potentiel pour ses joueurs à quelques jours de la partie.

Pluie de revirements

Si les Mustangs étaient les favoris pour remporter la coupe Uteck, ils n’ont finalement jamais vraiment été dans le coup pendant la défaite de 29 à 3.

Invaincu jusque-là en dix rencontres cette saison, le club ontarien figurait au premier rang du classement universitaire canadien. L’Université de Montréal pointait pour sa part au troisième rang, derrière Laurier.

Les revirements se sont avérés très coûteux. En plus de voir son équipe échapper trois ballons qui ont été recouvrés par les Carabins, le quart-arrière Evan Hillock a lancé trois interceptions. Il a également été victime de pas moins de cinq sacs au cours de la rencontre. Après les deux premiers quarts, les Mustangs tiraient déjà de l’arrière 24 à 0.

«Ce sont vraiment [les revirements] qui ont causé [notre perte], a dit le joueur originaire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Tout est arrivé en première demie. En deuxième demie, on a seulement perdu par deux points. Je pense que si on avait limité les revirements en première demie, on aurait pu rester dans le match et garder ça beaucoup plus serré.»

Le Québécois a cependant voulu donner le crédit aux Carabins, qui ont réussi à limiter leurs adversaires à un seul placement.

«C’est une très bonne équipe. Ils vont sûrement tout gagner. Nous n’étions pas assez prêts, mais si on les recroise la saison prochaine, on sera préparé.»