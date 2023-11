F1: Lance Stroll pénalisé à Las Vegas

Lance Stroll commencera le Grand Prix de Las Vegas en 19e position, ayant été pénalisé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) lors des qualifications qui se sont déroulées vendredi soir.

Le Québécois avait obtenu la 14e position après avoir affiché un temps de 1 min 34,199 s lors du deuxième segment (Q2), mais il a obtenu une sanction de cinq places pour avoir dépassé Carlos Sainz, de l’équipe Ferrari, tandis qu’un double drapeau jaune était levé.

Le natif de Montréal n'a pas réussi à se qualifier pour la Q3.

Malgré tout, Stroll s’est bien senti, même s’il admet que cette pénalité ne va certainement pas l’aider lors de la course.

«Je me sentais plutôt bien dans la voiture aujourd’hui et j’étais satisfait de mon dernier tour, mais je pense qu’il nous manquait juste un peu de vitesse en ligne droite en Q2, a-t-il déclaré dans des propos relayés par le site de son équipe, Aston Martin. Cela peut faire la différence entre être éliminé et passer en Q3 alors que le peloton est si serré.»

«La course de demain [dimanche] va être délicate compte tenu de ma pénalité sur la grille, mais notre rythme est bon dans les virages et je pense que nous pouvons bien gérer nos pneus. [...] Nous allons profiter au maximum de la situation et profiter de la course dans les rues de Las Vegas.»

Quant à son coéquipier Fernando Alonso, il débutera au neuvième échelon, même s’il a enregistré le 10e meilleur temps (1 min 33,555 s) des séances de qualification.