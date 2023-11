Deuxième round entre Montréal et Boston à TVA Sports

Les Canadiens de Montréal ont réussi à arracher une belle victoire aux Bruins, il y a une semaine, et ils tenteront de le refaire, ce soir, alors que les deux grands rivaux s’affrontent de nouveau, cette fois à Boston.

Ce duel sera présenté dès 19h à TVA Sports.

Entre temps, les hommes de Martin St-Louis ont trébuché trois fois : après avoir été battus sèchement par les Canucks de Vancouver dimanche, ils ont concédé deux défaites serrées aux Flames de Calgary et aux Golden Knights de Vegas.

C’est donc dire que le Tricolore n’a remporté que deux de ses neuf derniers matchs et aura à cœur de freiner cette sérieuse glissade amorcée le 30 octobre dernier. Le match de ce soir est le premier d’une série de cinq à l’étranger, alors que l’équipe disputera ensuite trois rencontres en Californie et une autre à Columbus.

Les Bruins, pour leur part, seront reposés après n’avoir disputé qu’un seul match depuis leur revers contre le CH, une victoire de 5-2 obtenue mardi dernier contre les Sabres de Buffalo.

Leur attaquant David Pastrnak, d’ailleurs, ne ralentit pas avec une récolte de 24 points en 15 matchs. S’il maintient le rythme, Pastrnak terminera la saison avec une soixantaine de filets et 131 points, et ce, malgré la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci.

Ça patine

L’entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, a fait travailler ses hommes lors de l’entraînement d’hier. Certains joueurs, comme Brendan Gallagher, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky et Tanner Pearson ont été vus suant à grosses gouttes.

Le robuste Arber Xhekaj, par contre, était aux abonnés absents après avoir subi une blessure au haut du corps contre les Golden Knights, Blessé lui aussi, l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard n’a pas patiné, mais accompagne l’équipe dans ce voyage.

Vu que Cayden Primeau était devant le filet de l’équipe lors du dernier match et que Samuel Montembeault était en poste contre les Flames, il y a de bonnes chances que le vétéran Jake Allen soit désigné ce soir. St-Louis devrait donner davantage de détails au sujet de sa formation vers midi.