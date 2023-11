Canadien et Bruins devront gérer leurs émotions, car le mercure sera élevé au TD Garden

BOSTON | Pour la deuxième fois en une semaine, le Canadien et les Bruins croiseront le fer. Cette fois, au TD Garden de Boston, un endroit où le Tricolore n’a pas connu la victoire depuis le 14 janvier 2019.

• À lire aussi: Un voyage à Boston avec les papas: de beaux témoignages des joueurs du CH sur leur papa

• À lire aussi: L’entraîneur des Bruins renversé par les performances de David Pastrnak

• À lire aussi: Des coéquipiers à la défense de Gallagher, mais un match que le CH ne méritait pas de gagner

Avant la rencontre, dans le cadre des célébrations entourant leur 100e anniversaire, les Bruins rendront hommage aux éditions championnes de 1970 et 1972. Deux équipes menées par Phil Esposito, Bobby Orr, Johnny Bucyk, Wayne Cashman, Derek Sanderson et Gerry Cheevers.

L’occasion sera belle, du côté montréalais, pour casser le party.

Voici 5 éléments à surveiller

1. Caufield en quête de son 100e point

Crédit photo : Getty Images via AFP

Cole Caufield pourrait devenir le joueur du Canadien à atteindre le plateau des 100 points le plus rapidement depuis Michael Ryder. L’attaquant du Canadien en compte présentement 99 en 140 matchs. En 2005-2006, Ryder avait atteint le plateau des 100 points à son 138e match. Depuis la conquête de 1993, Ryder, Saku Koivu (131) et Gilbert Dionne (145) sont les seuls à l’avoir fait en moins de 150 matchs.

2. Brad Marchand parmi les grands

Crédit photo : Getty Images via AFP

De son côté, Brad Marchand pourrait profiter de cette soirée de célébrations pour enregistrer la 500e mention d’assistance de sa carrière. Il rejoindrait ainsi sept autres joueurs de l’histoire des Bruins, dont quatre ayant évolué pour les deux équipes championnes honorées ce soir (Bucyk, Orr, Esposito, Cashman). Les autres sont Raymond Bourque, Patrice Bergeron et David Krejci.

3. Le maître du Roast Battle

Crédit photo : AFP

Brendan Gallagher n’a jamais été du genre à se faire des amis, surtout pas au sein de la confrérie des gardiens. La semaine dernière, il a eu maille à partir avec Jeremy Swayman, avec qui il a échangé quelques gros mots. Peut-être assisterons-nous à une deuxième ronde de Roast Battle.

Gallagher : « C’est un de mes endroits préférés. Il y a tellement d’historiques entre les deux équipes. Les partisans sont passionnés, ça rend l’environnement plaisant. Swayman est un des meilleurs gardiens de la ligue, alors il faut faire ce que l’on peut pour le sortir un peu de son match. »

4. Allen face aux Bruins

Crédit photo : Getty Images via AFP

À l’image des Bruins, le Canadien poursuivra son jeu de la chaise musicale devant le filet. Jake Allen obtiendra le départ. Depuis le début de sa carrière, face aux Bruins, le gardien de 33 ans présente des statistiques intéressantes, malgré un dossier déficitaire de 4-5-1. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,60 et un taux d’efficacité de ,919.

5. Des émotions à gérer

Crédit photo : BEN PELOSSE/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

Collision entre le Canadien et les Bruins, un samedi soir à Boston, avec une cérémonie d’avant-match. Les ingrédients pour une soirée riche en émotion sont réunis. Du côté du Tricolore, où on a tendance à prêcher par l’indiscipline, il faudra faire gaffe de ne pas traverser une mince ligne.

Martin St-Louis : « J’aimerais qu’on soit compétitifs, mais qu’on ne prenne pas de punition. C’est une ligne qui est mince. Comme entraîneur, il faut faire attention quand on retient les gars, parce que, parfois, ça diminue le niveau de compétition. Il faut être des thermostats et non des thermomètres.»

Formation probable pour le match de ce soir:

Newhook-Suzuki-Anderson

Caufield-Dvorak-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Gallagher

Ylönen-Evans-Pezzetta

Matheson-Barron

Guhle-Kovacevic

Harris-Lindström

Allen

Montembeault