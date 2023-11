HAMILTON – En se promenant au Terrain Tim Hortons, force est de constater que l’affichage à la 110e Coupe Grey est majoritairement en anglais à l’intérieur du stade à Hamilton. À la veille de l’événement qui implique un club québécois de surcroît, cela a de quoi choquer. Bienvenue à la «Grey Cup»!

Dans le stade, il y a seulement deux très petites affiches en français près d'une zone des buts.

La Ligue canadienne de football, qui n'a pas fini de s'installer complètement, présente néanmoins des logos bilingues sur les écrans numériques et sur ce qui sera peint sur le terrain. Il aura fallu ajuster le tir...

«Nous voulons être respectueux envers nos partenaires québécois, nos partenaires montréalais des Alouettes et envers nos partisans francophones», avait assuré le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, plus tôt cette semaine à Hamilton, lorsqu’interpellé sur le fait que l’hymne national avait été interprété uniquement en anglais lors de la finale de l’Est à Toronto.

Crédit photo : Photo Benoît Rioux

Au nom de l’organisation montréalaise, le président des Alouettes, Mark Weightman, s’était d’ailleurs dit «très déçu» de la situation. Pour l'affichage, il fait preuve d'ironie en notant, avec le sourire, que la LCF n'avait peut-être pas prévu une victoire de Montréal contre Toronto.

Soit dit en passant, le dossier de l’hymne national est réglé, et on a assuré que l’interprétation de l’Ô Canada serait bilingue dimanche, à la finale de la Coupe Grey. Le résultat final quant à la répartition des logos anglophones et francophones sera par ailleurs moins choquante que présentement.

Hymne national en anglais seulement à Toronto -

Toujours dans les deux langues?

On tient à souligner que de nombreux efforts au sein du département des communications sont louables pour présenter un événement bilingue, mais il y a eu un manque, au départ, sur le plan de l’organisation et de la logistique de cette 110e Coupe Grey.

Cette grande fête du football canadien ne devrait-elle pas être toujours présentée, à chaque édition, dans les deux langues? Les éléments visuels ne devraient-ils pas toujours être prévus dans une proportion de 50/50, peu importe les clubs impliqués? Il y a matière à débat.

C'est maintenant le temps que le match commence...

.