Une première en carrière pour Slafkovsky

Pour la première fois de sa carrière, Juraj Slafkovsky a récolté deux points dans un match samedi contre les Bruins.

En deuxième période, l'attaquant a trompé la vigilance de Jeremy Swayman à l'aide d'un tir précis. À noter la passe parfaite de Nick Suzuki sur la séquence. À voir ci-dessus.

Et plus tard en troisième période, le Slovaque s'est fait complice sur le but Johnathan Kovacevic. À voir ci-dessous.

Slafkovsky avait amassé 10 points la saison dernière, mais n'avait jamais noirci la feuille de pointage à deux reprises dans la même partie.

Jusqu'à maintenant cette saison, le choix de première ronde en 2022 compte 5 points en 18 rencontres.