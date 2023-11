Un voyage à Boston avec les papas: de beaux témoignages des joueurs du CH sur leur papa

« Mon père ne sait pas patiner et il n’a probablement jamais décoché un seul tir avec un bâton de hockey dans sa vie. Mais il est aujourd’hui un immense partisan de hockey et surtout du Canadien. Quand il ne regarde pas mes matchs, il peut suivre des rencontres d’autres équipes de la LNH ou de la Ligue américaine. »

Johnathan Kovacevic avait les yeux brillants en parlant de son père, Novica. Originaire du Monténégro, Novica n’aurait pu prédire la route de son fils vers la meilleure ligue de hockey au monde.

« Il a découvert le hockey à son arrivée au Canada à Hamilton (1991), a rappelé Johnathan. C’était bien avant ma naissance (1997). Mais quand je suis venu au monde, il espérait probablement que je devienne un joueur de soccer ou de basketball, deux sports plus populaires dans son pays natal. Aujourd’hui, il est bien heureux de mon choix. »

Pour un Cayden Primeau, dont le père Keith a connu une glorieuse carrière comme centre dans la LNH, il y a aussi des joueurs actuels du CH comme Kovacevic qui n’ont pas hérité d’un ADN de hockeyeur.

« Je l’ai déjà dit, mais je suis le seul dans ma famille qui sait patiner, a ajouté le gardien Samuel Montembeault. Mon père était plus un grand joueur de baseball. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à mon père et ma mère. Je suis tellement heureux de partager ce voyage avec mon père. Il a fait tellement de sacrifices pour moi, surtout avec la position de gardien où ça coûte encore plus cher. »

Des pères heureux

Le prochain match contre les Bruins à Boston n’aura rien d’un voyage routinier. Tous les papas des joueurs du Tricolore, à l’exception de Jesse Ylönen, mettront le cap sur Boston.

La veille, les pères ont regardé dans une loge du Centre Bell le revers de 6 à 5 contre les Golden Knights de Vegas. Ils avaient aussi suivi l’entraînement matinal jeudi matin au Centre Bell. Ils ont répété le même exercice vendredi matin en regardant l’entraînement, mais cette fois en direct de Brossard.

« C’est certain qu’il y a de la fierté, a dit Martin St-Louis. Un père, c’est la seule personne dans ta vie qui veut mieux pour toi. Un ami ou un frère voudra que tu fasses mieux, mais pas plus qu’eux. Ton père, c’est la seule personne qui voudra que tu fasses encore mieux. Les pères ont réalisé plusieurs sacrifices pour aider leurs garçons à atteindre la LNH. »

« C’est aussi toujours un beau moment de voir ton enfant jouer au hockey, a poursuivi St-Louis. Je ne peux même pas imaginer la fierté qu’ils ressentent en constatant que leurs garçons touchent à leur rêve. »

Une visite du Fenway

L’an dernier, les mères des joueurs avaient accompagné l’équipe pour un voyage à Washington et Nashville.

« Ma mère nous parle encore de Nashville et du plaisir qu’elle avait eu, a lancé avec le sourire Montembeault. Mon père ira un peu moins loin à Boston. Et c’est déjà une ville qu’il connait puisque j’ai joué à Springfield au Massachusetts dans la Ligue américaine à une courte distance de Boston. »

Pour Jordan Harris, il s’agira d’un voyage à la maison.

« Mon père (Peter) sort à la même station de métro du TD Garden pour partir travailler à Boston, a souligné Harris. C’était un peu drôle puisqu’il est venu au Centre Bell samedi dernier pour voir le match contre les Bruins. Il est retourné à la maison et il est revenu à Montréal pour retrouver les autres papas. »

« Il servira probablement de guide touristique à Boston pour les autres pères, a-t-il poursuivi. Je sais qu’ils feront une visite du Fenway Park, il connait bien le stade des Red Sox. »

Avant le match de jeudi soir contre les Golden Knights, St-Louis avait invité les pères dans le vestiaire. Keith Primeau a présenté la formation partante.

« On pouvait rapidement comprendre qu’il avait déjà fait ça », a dit en riant le capitaine Nick Suzuki jeudi soir.

« C’était un beau moment pour moi et mon père, a ajouté Cayden après la rencontre contre Vegas. Je ne mentirai pas. Il était bon pour sa présentation ! »