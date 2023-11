Un joueur du Phoenix sort en civière

Même s’il n’a pas joué son meilleur match de la saison, le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Remparts de Québec par la marque de 2 à 1 vendredi soir devant 12 056 spectateurs.

La rencontre, amorcée avec une bonne quinzaine de minutes de retard en raison de cérémonies d’avant-match en hommage au gérant de l’équipement des Remparts, Stéphane Savard, pour son 1000e match en carrière ainsi qu’à plusieurs disparus, a débuté bien lentement.

Le fil des événements n’a pas contribué à accélérer le rythme puisqu’avec un peu plus de six minutes à jouer à l’engagement initial, une scène inquiétante est survenue.

L’attaquant slovaque du Phoenix Frantisek Dej s’est accroché dans un poteau du filet de son gardien Mathys Routhier alors qu’il patinait à reculons pour finir tête première dans la bande. Il a dû être sorti de la patinoire sur une civière.

Heureusement, le pire semble avoir été évité puisque selon l’entraîneur du Phoenix, Gilles Bouchard, celui-ci s’en tire avec «une bonne commotion».

Le défi de la concentration

Difficile dans les circonstances pour tous les joueurs restants de part et d’autre de rester concentré.

«On a des mots-clés dans l’équipe, on essaie de vivre dans le moment présent le plus possible. Quand le jeu a recommencé, j’ai dit aux gars qu’on devait se concentrer sur ce qu’on avait à faire et rester fort ensemble», a souligné Bouchard.

Chez les favoris locaux, Éric Veilleux a soutenu que le plus important était de s’assurer de la santé du joueur touché. «En tant qu’entraîneur, dans ce genre de situation là, tu ne penses pas nécessairement à ton équipe. Tu veux juste que le p’tit gars soit correct. Ce n’est pas l’fun à voir. J’espère qu’il va bien».

Avantage numérique à travailler

Si Gilles Bouchard était soulagé de voir que sa troupe était parvenue «à trouver le moyen de gagner» même si elle «ne méritait pas ce match», du côté des Remparts, Éric Veilleux grinçait des dents en regardant la performance des siens en avantage numérique.

«Je ne sais pas si c’est moi qui est trop demandant, mais on manquait de dextérité en avantage numérique. On essayait d’être un peu trop fancy. C’est comme si on attendait de voir le gardien et d’être tout seul devant lui avant de tirer la rondelle», déplorait-il en pointant entre autres du doigt une supériorité numérique de cinq minutes à la suite d’une pénalité majeure au capitaine du Phoenix Christophe Rondeau pour avoir fait basculer un joueur des Remparts.

En vitesse