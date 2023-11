Patrick Kane n’a pas rencontré les Leafs

Patrick Kane est prêt à revenir dans la Ligue nationale et ferait le tour des organisations qui l’intéressent.

Le vétéran de 34 ans est joueur autonome par choix. Il s’est fait opérer à une hanche cet été et voulait être de retour à 100 % avant de se joindre à une formation. Il aurait également choisi la patience afin de voir quelles équipes allaient connaître du succès.

Mardi dernier, le journaliste John Shannon affirmait que Kane avait rencontré les Maple Leafs de Toronto. Le scribe s’est toutefois rétracté deux jours plus tard, en déclarant que le rendez-vous entre le joueur et l’organisation de la Ville Reine n’a finalement pas eu lieu.

Kane serait à la recherche d’une équipe avec laquelle il peut demeurer plus d’une saison. Les Maple Leafs sont déjà très serrés sous le plafond salarial et la nouvelle entente d’Auston Matthews – qui s’amorcera en 2024-2025 – ne leur rendra pas la vie plus facile à ce chapitre.

Selon le réseau TSN, les Sabres de Buffalo, les Panthers de la Floride, les Red Wings de Detroit, les Hurricanes de la Caroline, les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay seraient tous en lice dans le dossier Kane.

L’ailier reconnu pour ses feintes avec la rondelle a amassé 57 points (21 buts et 26 aides) en 73 parties en 2022-2023, lui qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago et des Rangers de New York.