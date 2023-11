Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 18 novembre qui valent le détour.

Hockey : Blackhawks de Chicago c. Predators de Nashville

Crédit photo : Getty Images via AFP

Cette saison, les Blackhawks ne devancent qu’une seule équipe au classement de la section Centrale : les Predators. Ces derniers ont subi quatre revers consécutifs et n’ont pas un joueur comme Connor Bedard pour les tirer du pétrin au besoin. Avant d’être blanchi jeudi face au Lightning de Tampa Bay, le jeune attaquant avait amassé six points à ses deux dernières rencontres. Les Hawks se tirent mieux d’affaire à l’extérieur qu’à la maison jusqu’à maintenant et pourraient gâcher l’après-midi des partisans des «Preds» au Bridgestone Arena.

Prédiction : Victoire des Blackhawks de Chicago – 2,65

Hockey: Sénateurs d’Ottawa c. Wild du Minnesota

Crédit photo : AFP

En Suède, les Sénateurs ont gagné de justesse leur duel face aux Red Wings de Detroit. La victoire de 5 à 4 en prolongation était importante, mais il faut retenir que les hommes de D.J. Smith ont laissé filer une avance de quatre buts. Leur facilité en attaque ces jours-ci pourraient les aider de nouveau contre le Wild. Marc-André Fleury a connu une soirée très difficile devant son filet, dimanche, quand il a accordé huit filets aux Stars de Dallas. Même si le héros local Filip Gustavsson est envoyé entre les poteaux, cela pourrait être insuffisant contre des «Sens» inspirés.

Prédiction: Victoire des Sénateurs d’Ottawa – 1,90

Tennis : Jannik Sinner c. Daniil Medvedev

Crédit photo : AFP

Les quatre meilleurs joueurs du circuit masculin en 2023 se retrouvent dans le carré d’as des Finales de l’ATP samedi. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz croiseront le fer tandis que Medvedev et Sinner s’affronteront pour une cinquième fois cette année. Pour l’instant, l’Italien et le Russe se sont partagé les honneurs de leurs duels, mais Sinner a remporté les deux derniers. Le jeune tennisman de 22 ans est en feu, lui qui a signé une rare victoire sur Djokovic durant la phase de poules. Or, Medvedev est un vétéran et a atteint la finale de l’événement de fin de saison en 2020 et 2021. Ayant battu six fois Sinner en carrière, il a de bonnes chances de mettre un terme à son conte de fées.

Prédiction : Victoire en trois manches de Daniil Medvedev – 4,80