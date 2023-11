LNH: Jonathan Huberdeau acclamé à Calgary

L’attaquant Jonathan Huberdeau a vécu jeudi l’une de ses meilleures soirées depuis son arrivée chez les Flames de Calgary à l’été 2022 et il pourra construire sur des éléments positifs, d’autant plus qu’il a toujours la confiance des partisans de l’équipe.

Éprouvant encore des difficultés cette saison, le Québécois a débloqué quelque peu pendant le match face aux Canucks de Vancouver, récoltant un but et une mention d’aide dans une victoire de 5 à 2. D’ailleurs, ce filet – le troisième de la campagne du vétéran et le quatrième de la partie des Flames – a été reçu avec de chaleureuses clameurs au Scotiabank Saddledome. La foule a bondi d’un trait quand il a déjoué le gardien Casey DeSmith au dernier tiers et les coéquipiers l’ont félicité avec beaucoup de joie.

«Je vais le prendre, c’est agréable de recevoir ce soutien de la part des spectateurs. Ils ont été patients, a avoué Huberdeau au quotidien "Calgary Sun". C’est seulement une rencontre, mais je pense que c’est primordial pour moi de transporter ça dans l’affrontement suivant. Je crois que Calgary est une excellente ville comparativement aux autres marchés. Les gens m’appuient et parfois, je les vois, et ils veulent me voir réussir. Certes, c’est plaisant à constater.»

Cette performance et le deuxième gain consécutif du club représentent aussi des sources d’espoir pour l’entraîneur-chef Ryan Huska, même si ses troupiers ont une côte prononcée à remonter au classement; les Flames occupent le sixième rang de la section Pacifique de la Ligue nationale et le 11e de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 6-8-2

«Nous comptons sur d’excellents partisans et ils reconnaissent le travail acharné. C’est ce qu’on a vu de sa part et lorsqu’il a été récompensé, ce fut bien. Le temps a été long pour un joueur qui tentait de trouver son chemin. Nous sommes donc tous heureux pour lui, ce fut super de le voir marquer», a commenté le pilote au sujet de celui qui a freiné une disette de 11 joutes sans but.

Soulagement dans le vestiaire

Huberdeau demeure très éloigné des statistiques de la campagne 2021-2022 avec ses neuf points en 16 sorties jusqu’ici et il lui faudra produire davantage pour mener les siens en séries éliminatoires. Toutefois, ses complices chez les Flames ont apprécié le voir renouer avec le succès. Jeudi, il a aussi montré ses talents en défensive quand il a intercepté une passe de l’adversaire dans les derniers moments du match. Sa passe à l’égard d’Elias Lindholm a permis à celui-ci de pousser la rondelle dans une cage déserte.

«C’est formidable et c’était également un beau but. Je sais que ce fut dans un filet abandonné, mais "Hubey" a réalisé un jeu immense à la fin quand il a saisi la passe [des Canucks] pour repérer "Lindy"», a notamment louangé un Dillon Dube ravi.

Les Flames reviendront devant leurs partisans samedi lorsque les Islanders de New York se présenteront en Alberta.