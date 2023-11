Les Mustangs ne sont «pas prêts» pour l’intimidant CEPSUM

Les Mustangs de Western vivront une première en 2023 : tenter de gagner un match de football devant une foule hostile et extrêmement bruyante.

Les champions ontariens seront de passage au CEPSUM samedi pour disputer la Coupe Uteck contre les Carabins de l’Université de Montréal.

«Je suis persuadé qu’ils vont être surpris en arrivant ici. Le CEPSUM, c’est un environnement hostile», a souligné le quart-arrière Jonathan Sénécal, quelques jours avant la demi-finale canadienne.

«Ils ne sont pas prêts pour la foule. En défensive, nous ne sommes pas capables de nous parler sur le terrain tellement c’est bruyant», a renchéri le secondeur Nicky Farinaccio.

Crédit photo : FOURNIE PAR LES CARABINS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le stade situé sur le flanc du mont Royal peut accueillir 5400 partisans. La conception de l’endroit fait en sorte que le son résonne encore plus fort, si bien qu’on dirait parfois qu’il y a le double ou le triple de personnes dans les gradins. Parlez-en à l’attaque du Rouge et Or de l’Université Laval, elle qui a éprouvé toutes sortes de difficultés pendant la Coupe Dunsmore.

«La semaine dernière, nous ressentions les vibrations de la foule dans nos cages thoraciques, a raconté le demi défensif des Carabins Bruno Lagacé. Les partisans ont grandement contribué à notre victoire contre Laval. Ils ont fait une différence énorme.»

L’attaque du club de Québec a écopé de huit pénalités en raison des efforts soutenus des partisans. Au quatrième quart, lorsque le Rouge et Or tentait de revenir au pointage, quatre infractions pour procédure illégale ont été imposées aux visiteurs.

Se préparer à l’imprévu

«Le Rouge et Or est habitué de jouer dans notre stade et ses joueurs ont tout de même des difficultés en attaque. Là, nous jouons contre une équipe qui n’a aucune idée de ce que veut dire devoir composer avec la foule du CEPSUM. Notre stade est probablement le plus intimidant au Canada», a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca.

En conférence de presse, le pilote des Mustangs, Greg Marshall, n’a pas fait de cachette : ses joueurs n’ont jamais eu à exécuter dans un environnement aussi bruyant.

«Nous n’avons pas joué devant de grosses foules [cette année]. À quelques-uns de nos matchs, il y avait environ 1400 personnes, mais ils ne font pas de bruit quand notre attaque est sur le terrain», a déclaré le sympathique entraîneur-chef de Western.

«Ça va être un défi, a-t-il ajouté. Nous n’avons jamais joué dans ce type d’environnement, mais nous savons très bien à quoi ça ressemble là-bas. Se préparer et exécuter pendant le match, ce sont deux éléments complètement différents. Nous allons devoir rester calmes. Nous ne sommes pas habitués à ça.»

Crédit photo : FOURNIE PAR LES CARABINS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Marshall a aussi expliqué que ses joueurs allaient s’entraîner toute la semaine avec des haut-parleurs qui cracheront des bruits de foule. Cependant, ce ne sera rien comparativement à ce qui les attend sur le mont Royal.

- Les Carabins et les Mustangs ont rendez-vous ce samedi, à midi, au CEPSUM. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports.