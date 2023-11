Les clés du succès en trois facettes

HAMILTON | Pour cette 110e finale de la Coupe Grey, on parle d’abord et avant tout d’un duel entre l’unité défensive des Alouettes et la puissante attaque des Blue Bombers. Dans les faits, il faudra aussi voir comment le quart-arrière Cody Fajardo saura gérer le ballon contre l’excellente défensive de Winnipeg. La fameuse bataille des revirements risque de décider de l’issue du match. Tout le monde devra contribuer chez l’équipe espérant l’emporter, y compris les unités spéciales.

La défensive

Alouettes

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

À tout seigneur, tout honneur, il faut commencer par souligner l’apport de l’unité défensive des Alouettes. Celle-ci explique la présence de la formation montréalaise à cette finale de la Coupe Grey. Sous la supervision du coordonnateur défensif Noel Thorpe, les joueurs se préparent de manière magistrale. Si bien qu’ils ont réussi un impressionnant total de neuf revirements dans la victoire de 38 à 17 contre les Argonauts de Toronto lors de la finale de l’Est. Une interception ramenée pour un touché, ce qu’ont chacun réussi Marc-Antoine Dequoy et Kabion Ento contre les Argos, pourrait avoir un impact majeur dans cette finale. L’arrivée du joueur de ligne Shawn Lemon, en juillet, et celle de Darnell Sankey, en septembre, ont transformé l’équipe.

Blue Bombers

Attention à l’unité défensive Blue Bombers ! Non seulement les Bombers sont l’équipe ayant inscrit le plus de points (594) cette saison à travers la Ligue canadienne de football, mais ce sont aussi eux qui en ont accordé le moins (377). S’il y a un joueur à surveiller, c’est sans doute Demerio Houston. Le demi de coin des Bombers a mené la Ligue canadienne de football avec sept interceptions en saison régulière, ajoutant un huitième larcin, la semaine dernière, durant la finale de l’Ouest remportée contre les Lions de la Colombie-Britannique. La bataille des revirements risque de décider du sort de cette finale.

L’attaque

Alouettes

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Le quart-arrière Cody Fajardo n’est certainement pas le meilleur à sa position, mais il est devenu un maître dans la gestion du ballon. Il n’hésitera pas à encaisser un sac plutôt que de risquer de commettre un revirement. Il ne faut pas s’attendre à une tonne de points de la part des Alouettes... L’objectif pour Fajardo est de demeurer patient et de bien répartir l’objet ovale entre ses nombreux receveurs afin d’obtenir des premiers essais. Le travail de la ligne offensive pourrait dicter l’allure de la rencontre. Fajardo doit compter sur les gros bonshommes sur la ligne de mêlée et tous ceux qui seront appelés à bloquer, dont le porteur de ballon William Stanback.

Blue Bombers

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

On parle beaucoup du quart-arrière Zach Collaros, mais le porteur de ballon Brady Oliveira est une arme dangereuse. Ce dernier était d’ailleurs le grand finaliste dans l’Ouest pour le titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne de football. Pour cause, ce joueur canadien a franchi 1534 verges par la course durant

la saison régulière en plus d’obtenir des gains de 482 verges par la voie des airs. Il a totalisé 13 touchés. Le receveur de passes Dalton Schoen demeure un cas incertain, mais Nic Demski et Kenny Lawler peuvent être des cibles intéressantes pour Collaros.

Les unités spéciales

Alouettes et Blue Bombers

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

La contribution des unités spéciales est trop souvent sous-estimée au football canadien. Si la défensive explique les succès des Alouettes, les joueurs évoluant dans cette facette du jeu reconnaissent que les unités spéciales de l’équipe montréalaise viennent leur faciliter la tâche. Dans une entrevue accordée plus tôt cette semaine, le secondeur Tyrice Beverette expliquait ainsi que l’unité défensive profitait souvent d’un bon positionnement sur le terrain. « Que ce soit sur la couverture ou encore sur nos retours de botté, avec le human joystick, ça nous aide », a noté Beverette, en utilisant le surnom de James Letcher fils. Évidemment, la performance du botteur David Côté sera cruciale advenant un duel serré. Chaque point des Alouettes sera important. On offre l’avantage aux Alouettes pour bien se positionner. Les Blue Bombers misent par ailleurs sur l’excellent botteur Sergio Castillo pour les placements, lui qui a réussi 46 bottés en 51 tentatives durant la saison régulière pour un taux d’efficacité de 90,2 %.

L’importance des entraîneurs

Crédit photo : Photo Benoît Rioux

Jason Maas, des Alouettes, et Mike O’Shea, des Blue Bombers, se vouent le plus grand des respects. Ils ont d’ailleurs remporté une coupe Grey ensemble comme instructeurs, en 2012, chez les Argonauts de Toronto. Une philosophie semblable permettant de motiver les troupes. Or, il n’y aura qu’un seul gagnant, cette fois.