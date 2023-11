L’entraîneur des Bruins renversé par les performances de David Pastrnak

Pour un deuxième samedi soir consécutif, le Canadien de Montréal se frottera aux Bruins de Boston, cette fois au TD Garden, et encore une fois, il devra avoir à l’œil l’attaquant David Pastrnak qui obtient des succès impressionnants à la surprise de certains.

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef Jim Montgomery a fait l’apologie de son as marqueur, affirmant au site NHL.com qu’il rend meilleurs ceux qui évoluent à ses côtés. Aussi, l’instructeur avait d’autres commentaires élogieux concernant le joueur ayant amassé 24 points en 15 sorties jusqu’ici. S’il maintient le rythme, Pastrnak terminera la saison avec une soixantaine de filets et 131 points, et ce, malgré la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci.

• À lire aussi: David Pastrnak, un candidat de choix pour deux trophées

«Je pensais qu’il éprouverait plus de problèmes à produire sans Bergy et évidemment Krejci pour travailler avec lui. Néanmoins, je sais aussi qu’à notre rencontre de fin d’année [2022-2023], je lui ai dit qu’il y en aurait davantage sur ses épaules l’an prochain, a déclaré Montgomery au quotidien "Boston Globe", mercredi. Nous comprenions que les deux allaient partir. Il m’a regardé et m’a indiqué : "oui, je m’y attends. Ne t’inquiète pas de cela". C’est ce qu’il m’a dit. Et maintenant, je ne suis pas préoccupé.»

Pastrnak donne les devants aux Bruins pour la 1re fois dans le match -

La semaine passée, Pastrnak a inscrit une mention d’aide dans un revers de 3 à 2 en prolongation au Centre Bell. Le prochain match Canadien-Bruins sera diffusé à TVA Sports ce samedi à 19 h.