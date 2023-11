Le «Cole Caufield des Alouettes»: la carte cachée pour la finale de la Coupe Grey?

HAMILTON – Il faut remonter au camp d’entraînement de l’équipe au mois de mai, à Trois-Rivières. Mais qui est donc cet intrigant receveur de passes américain au petit gabarit?

Sans vouloir en retirer quelconque crédit, je crois bien avoir été le premier journaliste montréalais à m’intéresser à Tyler Snead. Dès le premier jour, en fait.

Les Québécois n’ont-ils pas une fascination pour ces athlètes au physique moins imposant? On peut penser à Cole Caufield, à David Desharnais ou, à une autre époque, à Yvan Cournoyer.

Avec Snead, on avait justement parlé de hockey. Originaire de Raleigh, en Caroline du Nord, il est un partisan des Hurricanes qui, pendant le camp, disputaient les séries éliminatoires de la LNH. Dans une comparaison qui s’imposait, on avait aussi jasé de Caufield.

«Je me souviens très bien de ce texte dans lequel on me surnommait le “Cole Caufield des Alouettes”, a rigolé Snead, lorsque croisé à la journée des médias de la finale de la Coupe Grey, plus tôt cette semaine, à Hamilton. À chaque fois que tu es comparé à quelqu’un, c’est un honneur, car il y a une raison derrière ça. Au camp, je bûchais pour faire ma place dans l’équipe. Je sais que je n’ai pas le plus gros gabarit, mais je suis prêt à faire le sale travail en bloquant des adversaires, par exemple. J’aime jouer dur afin d’aider l’équipe.

«Il y a pire comme comparaison que celle avec Caufield, a convenu le receveur de passes qui, à 5 pi 7 po, a la même taille que le numéro 22 du Tricolore. Je suis allé à un match du Canadien dernièrement et j’aime regarder ce sport. Pour moi, le Canadien est maintenant devenu l’un de mes clubs préférés au même niveau que les Hurricanes. Caufield se doit aussi d’être mon joueur préféré, car j’ai été comparé à lui.»

Changer le scénario

Non sans raison, Austin Mack a davantage attiré l’attention chez les Alouettes cette saison, mais le petit Tyler Snead a quand même terminé deuxième chez les receveurs pour le nombre de verges amassés par la voie des airs, avec 788, et ce, en 15 matchs. Il avait d’ailleurs redéfini la signification d’un tour du chapeau, le 14 juillet à Montréal, en inscrivant trois touchés dans un seul et même match contre les Argonauts de Toronto. C’est là où il a gagné la pleine confiance des entraîneurs.

Le numéro 85 des Alouettes pourrait-il être une carte cachée pour cette finale de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg, dimanche? Après tout, Caufield en est un qui marque à des moments importants, ayant battu un record en inscrivant sept buts en prolongation à ses 136 premiers matchs en carrière dans la LNH.

«Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer pour la Coupe Grey et j’en suis excité, a dit l’Américain de 23 ans, précisant toutefois n’avoir jamais regardé une finale de la LCF par le passé. La dernière fois que j’ai joué pour un championnat, je devais avoir 12 ou 13 ans et c’était mon père qui m’entraînait avec les Bulldogs de North Raleigh. Nous avions perdu deux années de suite en finale, à chaque fois contre un différent club de la Floride. Il faut maintenant changer le scénario.»

