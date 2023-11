Joueurs-clés des Jackets punis : «Poser la question, c’est y répondre» - Pascal Vincent

La décision de l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Pascal Vincent, de clouer au banc ses attaquants Johnny Gaudreau et Patrik Laine durant la seconde moitié de la troisième période du match de jeudi risque de faire jaser longuement, mais à en croire ses propos, c’était un mal nécessaire.

Dans un affrontement mettant aux prises deux formations dirigées par des entraîneurs-chefs québécois, les Coyotes d’André Tourigny ont prolongé les ennuis des Jackets de Vincent en l’emportant 3 à 2 au Nationwide Arena. Au-delà du classement et des statistiques peu flatteuses, le pilote des favoris locaux souhaite voir un effort plus visible chez quelques individus et il leur a transmis un message fort.

• À lire aussi: Patrik Laine et Johnny Gaudreau punis par Pascal Vincent

• À lire aussi: Adam Fantilli est déjà enragé de perdre

Ainsi, les deux «cancres» ont assisté au reste de la partie assis sur le banc : Laine et Gaudreau ont été tenus à l’écart durant 9 min 53 s et 6:15 respectivement. Pourtant, Columbus tirait de l’arrière et aurait eu besoin de la contribution de ses hockeyeurs de talent afin de combler l’écart contre l’Arizona, une formation loin d’être considérée une puissance de la Ligue nationale.

Or, Vincent n’aime visiblement pas ce qu’il voit des deux athlètes concernés, en panne sèche. «Poser la question, c’est y répondre», a-t-il déclaré aux médias à ce sujet.

Aux yeux du défenseur Damon Severson, ce n’est pas nécessairement le manque de travail qui constitue un problème, cependant.

«Nous ne pouvons pas garder nos bâtons trop serrés, a-t-il dit au quotidien "The Columbus Dispatch". Nous avons perdu une tonne de rencontres d’affilée et le pire pouvant survenir, c’est que nous continuons de perdre. Donc, pourquoi ne pas juste essayer d’être agressifs et d’effectuer le prochain jeu, en provoquant quelque chose qui pourra faire la différence?»

Toujours mécontent

Pendant ce temps, la recrue Adam Fantilli a défié le gardien Connor Ingram à 10 occasions, mais celui-ci a refusé à chaque fois. Le mécontentement est palpable chez le troisième choix du dernier repêchage qui avait exprimé son désarroi devant les insuccès des siens plutôt cette semaine. Certes, il est difficile d’être positif quand le club présente un dossier médiocre de 4-9-4.

«Ça ne va pas se régler tout seul. Nous devons avoir confiance les uns les autres, en disant que tout le monde accomplira son boulot pour le coéquipier à proximité. Je pense que nous nous en sortirons ainsi», a estimé Fantilli.

«C’est un gagnant, je peux vous dire cela. Il veut gagner... cette formation le fera et remportera plusieurs parties. Ça ne va pas dans cette direction à l’heure actuelle, mais ça viendra. Et il représentera l’une des principales raisons», a prédit Vincent.

Derniers de la section Métropolitaine, les Jackets se mesureront aux Capitals à Washington, samedi.

À voir aussi :