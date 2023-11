Jonathan Marchessault: la victoire de la persévérance

Dans le 87e épisode du balado «Femme d'Hockey», Isabelle Éthier reçoit un joueur de hockey de renom, Jonathan Marchessault, reconnu pour ses exploits sur la glace, notamment sa victoire en finale de la Coupe Stanley et son trophée Conn-Smythe, qui l'ont propulsé au sommet de la scène sportive.

Au-delà de ses prouesses sportives, Marchessault incarne la persévérance et le dépassement de soi. Malgré des débuts marqués de défis, il a su s'imposer comme un joueur incontournable. De plus, en tant que père de famille, il jongle habilement entre sa carrière dans la LNH et son rôle de parent.

Au cours de cet épisode, nous plongerons dans la vie de Marchessault, de ses premiers pas sur la glace à ses moments mémorables lors de la dernière finale de la Coupe Stanley. Il partage des conseils précieux pour les jeunes athlètes et révèle les éléments qui l'ont inspiré tout au long de sa carrière.

Ne manquez pas cet épisode qui vous fera découvrir l'homme derrière le joueur, vous inspirera à poursuivre vos propres rêves et vous transportera au-delà des rêves de Jonathan Marchessault. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Sommaire du balado :

On parle hockey (2:50)

Comment ont été tes débuts dans le hockey?

Est-ce que tes quatre enfants jouent au hockey?

Si tu avais l’occasion de parler au Jonathan de 15 ans, qu'aimerais-tu lui dire?

Quand tu étais petit, que rêvais-tu de faire?

Quelle est ta chanson de hockey?

Est-ce que tu as une recette préférée avant de jouer?

Tirs de barrage (16:00)

Noël ou Halloween?

Laver ou essuyer la vaisselle?

Bateau ou moto?

Voler ou être invisible?

Blackjack ou poker?

Blizzard ou Remparts?

Place aux femmes (19:00)

Est-ce qu’il y a une femme qui a fait une différence dans ton parcours?

Selon toi, quel enjeu dans les femmes dans le sport doit-on adresser?

Quelle joueuse de hockey t’inspire?

La passe sur la palette (26:10)



Quel moment ou personne a fait la différence dans ton parcours?

Si je te donnais l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme ou à une personne, ce serait qui?

Échos de vestiaire (30:55)