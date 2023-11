Jesse Ylönen mérite mieux

Jesse Ylönen a inscrit deux buts jeudi soir, mais il n'a eu que 10 présences sur la patinoire pour un total de 7 min 22 s.

Tant Maxim Lapierre que Tony Marinaro ne comprennent pas pourquoi l'attaquant des Canadiens de Montréal n'a pas eu droit à plus de temps de jeu face aux Golden Knights de Vegas.

«Il restait 28 minutes et 7 secondes au match lorsque Jesse Ylönen a marqué son 2e but qui donnait les devants 4-3 aux Canadiens en 2e période, a indiqué Marinaro, vendredi, à JiC. Il a joué 2 minutes 40 secondes dans ces 28 minutes restantes. Pourquoi il n'était pas sur la glace quand le CH avait besoin d'un but!?»

Jean-Charles Lajoie s'est ensuite demandé pourquoi Ylönen n'avait pas droit à une audition aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caufield.

«Si on a essayé Rafaël Harvey-Pinard, on peut essayer Ylönen», a ajouté Marinaro.

«Avec son talent et avec le match qu'il avait, il aurait mérité un petit bonbon, jouer sur le premier ou deuxième trio pour voir ce qu'il est capable de faire, a pour sa part indiqué Lapierre. Pourquoi on ne le teste pas plus que ça?

«J'aimerais ça le voir dans le position de "bumper" sur l'avantage numérique. Il a un beau potentiel, un beau lancer et ça ne prend pas beaucoup de chances de marquer dans son cas pour créer de l'offensive.»

Voyez le segment de Tony Marinaro dans la vidéo ci-dessus et celui de Maxim Lapierre dans la vidéo ci-dessous.