«Il est temps» que la LNH ramène les Nordiques à Québec, dit Legault

Le premier ministre François Legault espère que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, viendra assister aux matchs des Kings de Los Angeles à Québec et considère qu’il «est temps» que ce dernier dise oui au retour des Nordiques.

«Il est temps que la Ligue nationale accepte de donner une franchise [à Québec], donc d’avoir le retour des Nordiques», a déclaré le premier ministre, en répondant aux questions des journalistes en marge d’une tournée en Gaspésie.

«Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens de Québec, ils aimeraient ça avoir une équipe de hockey, ils aimeraient ça que les Nordiques de Québec reviennent», a souligné M. Legault, en défendant la décision prise par son gouvernement d’accorder une subvention de 5 à 7 M$ au promoteur Gestev pour amener les Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron pendant une semaine, en octobre 2024.

«On espère que M. Bettman va venir nous visiter pendant ces games-là», a ajouté le premier ministre.

Le but

«Ce qui est visé» en investissant des fonds publics dans cet événement, a expliqué M. Legault, c’est de montrer aux équipes qui viendront jouer à Québec pour l’occasion, soit les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride, mais aussi à Gary Bettman, que Québec a «un amphithéâtre de classe [...] mondiale», prêt à recevoir une équipe de la LNH.

Mardi dernier, lors d’une conférence de presse avec le président des Kings, Luc Robitaille, et le promoteur Gestev, le ministre des Finances, Eric Girard, a pourtant déclaré qu’il «n’y a pas de signal pour la ligue nationale» entre cette «semaine de hockey» offerte aux gens de Québec et le retour éventuel des Nordiques.

«Il n’y a pas d’expansion présentement, il n’y a pas d’équipe à vendre, mais nous, on est une ville de hockey et puis on veut avoir des événements», a résumé M. Girard, lorsque questionné à savoir si la visite des Kings est un autre test pour le marché de Québec face à la LNH.

«De la petite politique»

François Legault en a profité vendredi pour écorcher les syndicats et les partis d’opposition, qui critiquent sévèrement la subvention accordée pour la visite des Kings de Los Angeles à Québec.

«Il y en a qui font de la petite politique, en disant: “pourquoi vous ne donnez pas ça en augmentations de salaire”. On ne parle pas des mêmes montants», a pesté le chef caquiste.

Si son gouvernement acceptait les demandes syndicales, il en coûterait «trois milliards sept cents millions de plus», selon lui.

«La capacité de payer des contribuables québécois est limitée. Il n’est pas question d’augmenter les impôts et les taxes», a-t-il martelé.

Quant à la subvention pour amener les Kings, «c’est important aussi d’investir dans le loisir, que ce soit les sports, que ce soit la culture», a insisté M. Legault.

Plusieurs élus caquistes ont toutefois reconnu, depuis mardi, que le moment choisi pour en faire l’annonce n’était peut-être pas idéal, dans le contexte économique difficile actuel. C’est notamment le cas des ministres Bernard Drainville et Andrée Laforest, et des députés Yannick Gagnon et Kariane Bourassa.

Ce qu’ils ont dit :

«Les gens de Québec, ils aimeraient ça avoir une équipe de hockey, ils aimeraient ça que les Nordiques de Québec reviennent. [...] Il est temps que la Ligue nationale accepte de donner une franchise [à Québec], donc d'avoir le retour des Nordiques.»

- François Legault, premier ministre du Québec

«François Legault a-t-il donné 7 M$ de l'argent des Québécois aux Kings de Los Angeles pour forcer la main à Gary Bettman? Vraiment? C’est ça sa stratégie pour ramener les Nordiques? Une décision indéfendable d’un gouvernement déconnecté.»

- Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec

«On peut toujours compter sur François Legault pour être solidaire des millionnaires.»

- Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

«De quelle “petite politique” parle-t-on? Donner un cadeau de 5 à 7 M$ à des millionnaires et milliardaires américains avec l'argent des contribuables pour se racheter auprès de l'électorat à Québec?»

- Pascal Paradis, député péquiste de Jean-Talon