Huit figures importantes des Alouettes délaissées dans le passé

Peu de gens misaient sur les Alouettes pour atteindre cette finale de la Coupe Grey. Le directeur général Danny Maciocia doutait même, à un certain moment, que l’équipe puisse entamer la saison.

Nouveau propriétaire, nouvel entraîneur-chef, nouveau quart-arrière, nouveau président. Une campagne de transition pointait à l’horizon. Mais les laissés-pour-compte se sont retroussé les manches pour surprendre la LCF.

«Je le sais que nous étions négligés, je le sais qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui croyaient en nous, mais ce vestiaire ne s’en souciait pas», a livré Maciocia, avec émotion, après la victoire des siens en finale de l’Est face aux Argonauts de Toronto, samedi dernier.

«C’est un vestiaire composé par des choix au repêchage, du talent qu’on a identifié de l’autre côté de la frontière et il y a le dernier tiers qui regroupe des joueurs qui ont été écartés et que personne ne voulait, avait-il poursuivi. On les a amenés à Montréal et on a créé tout un groupe.»

Le quart-arrière Cody Fajardo a abondé dans le même sens.

«Je me suis amusé à dire cette année que nous étions comme des jouets dont personne ne voulait [misfit toys], avait-il imagé. Il y a plusieurs gars dans cette équipe, incluant moi, qui ont été rejetés par un autre club avant d’arriver ici.»

Le Journal vous propose donc de découvrir huit figures importantes des Alouettes ayant été délaissées dans le passé:

Jason Maas

Tout commence par l’entraîneur-chef. L’ancien quart-arrière n’était plus membre d’aucune organisation il y a à peine un an. Au terme d’une saison décevante, les Roughriders de la Saskatchewan avaient annoncé en novembre dernier que le contrat du coordonnateur offensif ne serait pas renouvelé. Un mois plus tard, l’Américain de 47 ans, qui a déjà joué sous les ordres de Maciocia chez les Eskimos d’Edmonton, a été embauché. Implantant une culture misant sur le travail acharné, Maas a su rallier ses joueurs pour les guider jusqu’à la finale de la Coupe Grey.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Cody Fajardo

Le quart-arrière n’a pas toujours fait l’unanimité, connaissant des hauts et des bas durant sa carrière. Il a retrouvé Maas, avec qui il a connu une descente aux enfers l’an passé avec les Roughriders. Durant la saison morte, le Californien de 31 ans avait même songé à la retraite. Mais Maciocia et Maas lui ont démontré qu’ils avaient confiance en ses habiletés en lui accordant un contrat de deux ans dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il n’en fallait pas plus pour relancer Fajardo.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Shawn Lemon

Retranché durant le camp d’entraînement des Lions de la Colombie-Britannique, le vétéran de 35 ans, qui est passé maître dans l’art de pourchasser les pivots, s’est amené en renfort au milieu de l’été. Le joueur de ligne défensive s’est rapidement fait des amis en inscrivant le premier touché de sa carrière sur un retour d’échappé face au Rouge et Noir. La semaine suivante, toujours contre Ottawa le double champion de la coupe Grey a réussi son 100e sac du quart dans la LCF, aux dépens de Dustin Crum.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Tyler Snead

Le petit receveur a toujours dû faire ses preuves partout où il est passé. À 5 pi 7 po et 174 lb, il n’a pas été en mesure de se tailler une place avec les Steelers de Pittsburgh, dans la NFL. Puis, Maciocia lui a donné une occasion de se faire valoir au football canadien. La recrue de 23 ans a tiré son épingle du jeu durant le camp à Trois-Rivières, alors qu’il y avait plusieurs postes de receveurs à combler après le départ, entre autres, d’Eugene Lewis. En 15 matchs, Snead a cumulé rien de moins que 788 verges et cinq touchés.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Austin Mack

Le talentueux receveur éloigné aurait pu trouver sa niche dans la NFL. Il a même porté les couleurs des Giants de New York il y a trois ans. Mais les blessures lui ont nui et il n’a pas été en mesure de s’établir avec d’autres organisations. L’Américain de 26 ans a été libéré en août 2022 par les 49ers de San Francisco, avant de saisir sa chance à Montréal, où il a dominé avec des gains de 1154 verges en 78 réceptions. Il a d’ailleurs été nommé le joueur par excellence des Moineaux.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Reggie Stubblefield

Son histoire est peu banale. Le demi défensif a été renvoyé à la maison après le dernier match préparatoire des Alouettes au début du mois de juin. Les dirigeants lui avaient dit qu’il recevrait un appel si un joueur se blessait. Promesse tenue. Le Texan de 25 ans est revenu dans l’entourage de l’équipe trois semaines plus tard, plus motivé que jamais. S’illustrant particulièrement sur l’unité défensive de Noel Thorpe, il a été nommé la recrue de l’année des «Als».

Crédit photo : PHOTO FOURNIE PAR CFL, DANIEL CRUMP

Tyrice Beverette

Le secondeur a bien failli convaincre les Bengals de Cincinnati, mais la formation de la NFL l’a remercié lors des coupes finales au camp de 2018. Il s’est donc tourné vers le Canada, portant les couleurs des Tiger-Cats. Mais Hamilton n’a pas cru bon retenir ses services l’hiver dernier. Les Alouettes ont sauté sur l’occasion. Beverette leur a donné raison, étant même élu le joueur défensif par excellence de la campagne chez les «Als», grâce notamment à 109 plaqués, soit 89 en défensive et 20 sur les unités spéciales, sept sacs du quart et même deux touchés. Il tentera dimanche de venger les défaites encaissées par les Ti-Cats à la Coupe Grey face aux Blue Bombers de Winnipeg, autant en 2019 qu’en 2021.

Crédit photo : Photo de Patrick Doyle/LCF.ca

Darnell Sankey

Le secondeur américain n’a pas été nécessairement boudé par les équipes de la LCF, mais son parcours est quelque peu atypique. Après s’être illustré avec les Stampeders de Calgary et à Regina, sous les ordres de Maas, il a voulu renouer avec la NFL. Pour mettre toutes les chances de son côté su sud de la frontière, Sankey a joué dans la XFL, enlevant même les grands honneurs avec Renegades d’Arlington, en mai. Toujours en grande forme, le Californien de 29 ans est débarqué à Montréal en septembre. Il pourrait signer un rare exploit en remportant deux championnats dans la même année.