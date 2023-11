Gary Bettman ne veut pas d’un «débat public» avec le propriétaire des Sénateurs

Au cours de sa conférence de presse tenue jeudi en marge de la série de matchs à Stockholm, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a abordé divers sujets, incluant certains commentaires quelque peu conflictuels du propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Michael Andlauer.

Ce dernier a acquis la concession ottavienne en septembre et a tôt fait de vivre quelques soubresauts, notamment le départ du directeur général Pierre Dorion et la nomination de Steve Staios à titre de président des opérations hockey. D’ailleurs, l’homme d’affaires avait mentionné il y a plusieurs semaines être dubitatif relativement au cas Evgenii Dadonov.

La transaction conclue en 2021 et avortée l’année suivante coûtera un choix de premier tour aux Sénateurs. À ce propos, Andlauer avait déclaré: «Je ne sais pas pourquoi j’ai hérité de cela. Il n’y a aucune raison justifiant [le délai de] la décision. Je connaissais l’histoire et du point de vue des vendeurs, ce n’était pas un enjeu. Je ne sais pas si pour vous, une sélection de première ronde est importante, mais pour moi, elle l’est», avait indiqué le propriétaire.

Or, Bettman a répondu en misant sur la diplomatie, tout en laissant planer un désaccord évident.

«Je ne vais pas me lancer dans un débat public avec Michael Andlauer. Je ne pense pas que c’est constructif pour lui, pour moi ou pour la ligue, a-t-il affirmé. Je suis plus qu’à l’aise vis-à-vis ce que nous avons fait. Peut-être qu’après une réflexion, et s’il ne l’est pas déjà, Michael le sera quant à ce qui a été déterminé.

«Je considère le dossier clos. Cependant, je suis toujours ouvert à discuter à tout moment avec les propriétaires sur quelconque sujet qu’ils souhaitent.»

Sur la patinoire, les Sénateurs ont offert des raisons à leur grand patron de sourire plus souvent en gagnant leurs deux derniers matchs. Ils présentent une fiche de 7-7-0 et joueront contre le Wild du Minnesota, samedi, en Suède.