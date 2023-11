F1 : Lance Stroll satisfait malgré un gros imprévu

Le Québécois Lance Stroll a réalisé le huitième temps de la seule séance d’essais libres ayant pu être complétée durant la nuit de jeudi à vendredi au Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas.

Effectivement, un problème de plaque d’égout a contraint les organisateurs à mettre fin à la session initiale après seulement une dizaine de minutes d’action, ce qui n’avait pas empêché Charles Leclerc (Ferrari) d’effectuer un passage de 1 min 40,909 s.

Au retour en piste, le Monégasque a de nouveau dominé, cette fois avec un tour de 1:35,265, soit 0,517 s plus rapide que son coéquipier Carlos Sainz fils. Pour sa part, Stroll a roulé en 1:36,496, tandis que l’autre porte-couleurs de l’écurie Aston Martin, le vétéran Fernando Alonso, a pris le troisième rang en 1:35,793.

• À lire aussi: Jacques Villeneuve se marie dans un paddock de F1 à Las Vegas

• À lire aussi: Les premiers essais libres à Las Vegas annulés après seulement 10 minutes

L’optimisme est donc bien senti en prévision des qualifications et de la course qui se déroulera pendant la nuit de samedi à dimanche. «C’est un circuit amusant et rapide, c’est très agréable d’être à Vegas, a admis le conducteur de la Belle Province sur le site de son équipe. Les températures plus froides représentent quelque peu un défi, car il faudra adapter les pneus en conséquence. Nous verrons comment ça se passera demain [samedi].»

«Le peloton est serré, mais je pense que nous avons été très compétitifs aujourd’hui», a-t-il également considéré.

L’analyse d’Alonso est similaire et il faut s’attendre à ce que les places soient chaudement disputées sur la Strip.

«Avec diverses chicanes et de longues lignes droites, le parcours est vraiment intéressant, a-t-il dit. Le soir, les pneus perdent de la chaleur un peu, ainsi ce sera à surveiller dans les zones de freinage brusque. Ça pourrait donner une épreuve divertissante avec plusieurs opportunités de dépassement.»

Las Vegas accueille la F1 pour la première fois depuis 1982. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) sera en quête d’une 18e victoire cette saison.