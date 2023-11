Des drones s’invitent mystérieusement au match Ravens-Bengals

Le match de jeudi soir entre les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati a été interrompu à plusieurs reprises par l’apparition de drones dans l’espace aérien du M&T Bank Stadium.

Par deux fois les officiels ont été contraints d’évacuer le terrain, répondant à la réglementation du département de la Sécurité intérieure des États-Unis et du Congrès. Selon des documents du gouvernement, ces «systèmes aéronautiques sans pilote» sont dangereux, puisqu’ils peuvent notamment commettre des attaques terroristes.

• À lire aussi: NFL: les Bengals perdent Joe Burrow et le match

• À lire aussi: Deshaun Watson: une autre saison gaspillée pour l’homme de 230 millions

Ainsi, lorsqu’un drone a fait son apparition au deuxième quart, l’officiel Adrian Hill a invoqué un «arrêt administratif». À la télévision, les caméras ont rapidement repéré l’objet volant.

Les joueurs, qui avaient levé les yeux au ciel pour tenter d’apercevoir le drone, ont rapidement pu retourner sur le terrain. Sauf qu’un nouvel arrêt des arbitres les attendait au quatrième quart. À ce moment, ce serait plus d’un dispositif volant qui se trouvait dans l’enceinte du stade.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a indiqué qu’elle enquêterait sur cet incident. À savoir que faire voler un drone au-dessus d’une foule de 30 000 personnes et plus lors d’un événement sportif, représente une violation de la loi.

Pas une première

Selon le quotidien «USA Today» un homme a été arrêté en octobre en Ohio pour avoir fait voler un drone pendant le match de football entre les universités Ohio State et Maryland. La NFL, elle, souhaite que la loi soit modifiée afin d’éviter de nouvelles interruptions.

«Sans un changement de la loi fédérale, les rassemblements demeureront à risque d’opérations malicieuses et inautorisées de drones, a expliqué le circuit Goodell par voie de communiqué. Depuis plus d’un an, nous avons appelé à l’adoption de la loi bipartite de Protection de la patrie contre les menaces posées par les systèmes aéronautiques sans pilote, qui permettait aux forces de l’ordre nationales et locales de contrôler en toute sécurité les passages de drones comme les deux qui ont perturbé le jeu à Baltimore. Il est temps que le Congrès agisse.»

Malgré les perturbations dans leur stade, les Ravens (8-3) ont vaincu les Bengals (5-5) par la marque de 34 à 20.