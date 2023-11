Boxe: un combat de Steven Butler dans cette ville québécoise

Vainqueur à son dernier combat plus tôt cette semaine, le Montréalais Steven Butler tentera de poursuivre son bon travail dans l’arène à l’occasion d’un gala prévu le 23 février au Colisée Desjardins de Victoriaville, où il se mesurera à l’Ontarien Steve Rolls en finale.

Butler (33-4-1, 27 K.-O.) a triomphé d’Ivan Alvarez par K.-O. au neuvième round mardi au Casino de Montréal et a donc bien amorcé son chemin sur la voie du retour, six mois après avoir perdu un duel de championnat du monde face à Janibek Alimkhanuly en Californie. Encore une fois, il n’aura pas droit à l’erreur, même s’il est classé premier au pays chez les 160 lb. Le pugiliste souhaite mettre la main sur une ceinture mondiale de la catégorie des poids moyens et il devra disposer du numéro 2 canadien s’il souhaite poursuivre son parcours.

«Je dois être la meilleure version de Bang Bang pour sortir victorieux de ce combat face à Rolls [22-3-0, 12 K.-O.], j’en suis conscient, et je vais être au rendez-vous. Les changements dans mon équipe ont déjà donné des résultats et dans ce combat, on pourra constater encore davantage de progrès pour mon évolution», a mentionné le protégé d'Eye of the Tiger Management (EOTTM) par voie de communiqué.

«Nous sommes très heureux de pouvoir établir domicile à Victoriaville grâce à ce partenariat avec les Tigres. Nous nous sommes assurés de marquer le coup en présentant au Colisée Desjardins un premier événement digne des ligues majeures. Les duels à saveur locale connaissent souvent un bel engouement, mais dans ce cas-ci, avec Steven Butler et Steve Rolls, deux boxeurs canadiens de niveau international, nous sommes certains de donner tout un spectacle», a pour sa part déclaré le président d'EOTTM, Camille Estephan.

Rolls s'est frotté à quelques-uns des plus gros noms de la division tels que Gennady Golovkin et Edgar Berlanga. En septembre dernier, il a perdu par décision unanime son duel face au gaucher Austin Williams, voyant ainsi le titre nord-américain de l'IBF lui échapper.