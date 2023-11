À VOIR : Jake Walman empêche un but en rentrant violemment dans le filet

Tous les moyens sont bons pour empêcher la rondelle de pénétrer dans son filet, mais le défenseur des Red Wings de Detroit Jake Walman aurait pu s’y prendre d’une façon moins douloureuse.

Vendredi, pendant le match de son équipe face aux Maple Leafs de Toronto en Suède, il a perdu pied et son visage s’est violemment écrasé contre la cage du gardien Alex Lyon. Puisque le filet est sorti de ses amarres, le lancer que venait d’effectuer Mitch Marner n’a pas compté comme un but. Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.

Les officiels sont tout de même allés à la reprise vidéo pour confirmer la décision sur la patinoire. Le geste de Walman a été jugé accidentel, mais comme l’a fait remarquer le site scoutingtherefs.com, le règlement de la Ligue nationale stipule qu’un but aurait dû être accordé puisque Toronto venait d’obtenir une occasion de marquer et que la rondelle semblait bel et bien se diriger entre les poteaux.

Le pointage est demeuré de 0 à 0 à ce moment en deuxième période, mais les Maple Leafs ont fini par l’emporter 3 à 2.

La suite a été beaucoup moins joyeuse pour Walman, qui est resté longuement sur la patinoire avoir atteint la tige de métal au niveau de la tête. Il a quitté la rencontre et les Wings ont par la suite confirmé qu’il ne reviendrait pas.