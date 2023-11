Vert & Or de l’Université de Sherbrooke: le coordonnateur offensif Dominic Picard remet sa démission

La saison est terminée depuis deux semaines, mais l’action ne manque pas chez le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Après la décision de l’Université de ne pas renouveler le contrat de l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte, mardi, c’est au tour de Dominic Picard de quitter le programme. Encore sous contrat pour un an, le coordonnateur offensif a remis sa démission, jeudi, et coupé les ponts avec l’organisation.

«Quand j’ai accepté le poste de coordonnateur offensif en décembre dernier, c’était pour travailler en compagnie de coach Lecompte et ce projet n’existe plus avec son départ, a expliqué l’ancien centre qui a évolué dix saisons dans la LCF. Quand j’ai appris que Mathieu ne serait pas de retour, j’ai amorcé une période de réflexion et j’ai décidé mercredi que je ne voulais pas poursuivre dans ce nouveau projet et que je mettais un terme à l’aventure.»

«Je recherchais de la stabilité et je n’avais pas prévu être une seule saison à Sherbrooke, mais d’autres opportunités se présenteront, de poursuivre celui qui dirigeait les Élans de Garneau avant de se joindre au Vert & Or. Je vais prendre le temps de laisser retomber la poussière et je vais évaluer toutes les options.»

Le Vert & Or souhaite trouver le successeur de Lecompte à l’interne, mais Picard n’était pas intéressé. Tout laisse croire que l’ancien secondeur du Vert & Or et coordonnateur des unités spéciales Kevin Régimbald prendra les rênes de l’équipe. Il n’y a pas de temps à perdre puisque le recrutement bat son plein.

Retour en 2024

Passionné de football, Picard se voit sur les lignes de côté la saison prochaine. «Mon plan est de coacher même si je n’ai rien en tête pour le moment, a-t-il indiqué. Je suis passionné par le football. J’aime la compétition, l’enseignement et je suis en amour avec le football.»

Avec une seule victoire en saison régulière et une correction en demi-finale contre les Carabins de l’Université de Montréal, le Vert & Or a connu une saison très difficile. «Je suis un gars de défis et je savais dans quoi je m’embarquais, a-t-il souligné. Le défi à relever à Sherbrooke est l’une des raisons pourquoi j’ai accepté le poste. Il y a eu du progrès, mais pas assez pour enfiler les victoires. Le RSEQ est la meilleure conférence au pays et il y a beaucoup de travail à faire pour rivaliser avec Montréal et Laval.»

De bons mots pour Mathieu Lecompte

Avant de mettre un terme à l’entretien, Picard a rendu hommage à Lecompte, qui a dirigé le Vert & Or pendant sept ans. «J’ai appris à le découvrir et c’est une bonne personne et un excellent leader. Mathieu a son style, mais il est passionné et dévoué. Je lui lève mon chapeau et je le remercie de m’avoir offert l’opportunité de coacher au niveau universitaire.»