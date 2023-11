Un superbe plateau à la portée de Kristopher Letang

Kristopher Letang pourrait devenir sous peu le troisième défenseur québécois de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à amasser 700 points. S’il se retrouve aujourd’hui dans cette situation, c’est en raison de son travail acharné.

Seuls Raymond Bourque (1579) et Steve Duchesne (752) devancent l’arrière de 36 ans à ce chapitre. Le membre des Penguins de Pittsburgh a de fortes chances de devancer un jour le second puisqu’il a encore de belles années devant lui, même si son rôle a changé.

Letang ne joue plus sur la première unité du jeu de puissance depuis l’arrivée d’Erik Karlsson – l’un des deux défenseurs actifs avec plus de 700 points en carrière – et passe plus de temps en infériorité numérique.

«Le jeu doit devenir un peu plus lent, mais je me sens plutôt bien au niveau du conditionnement physique. Je joue un rôle un peu différent, avec plus de temps en désavantage numérique cette année. Je me sens bien avec ça», a-t-il dit, ses propos étant relayés mercredi par le site NHL.com.

Les sacrifices et le travail que Letang effectue à la sueur de son front plaisent énormément aux autres membres des Penguins. Avant la rencontre de jeudi soir face aux Devils du New Jersey, il totalisait huit points en 14 parties et un temps moyen sur la patinoire de 24 min 32 s.

Son coéquipier Ryan Graves, avec qui il forme régulièrement la paire, n’a pas hésité à le comparer à un autre grand: Sidney Crosby.

«Vous voyez pas mal de gars, quand ils avancent dans leur carrière, ils ne vont plus sur la patinoire aussi longtemps. Ils perdent l’énergie de la jeunesse d’une certaine façon. Je connais Sid depuis un bout. Je sais qu’il est comme ça et qu’il aime ce sport. “Tanger” est un peu pareil, ils n’ont pas l’air ou n’agissent pas comme des gars de leur âge», a expliqué Graves.

Letang n’a plus rien à prouver après avoir remporté trois coupes Stanley et avoir disputé plus de 1000 matchs au plus haut niveau. Le Montréalais mène l’histoire des Penguins dans la plupart des catégories chez les défenseurs.

«Quand vous jetez un œil à nos joueurs vedettes, Kris étant l’un d’eux, je crois que j’ai eu le privilège de les regarder sur une base quotidienne depuis près d’une décennie, a lancé l’entraîneur-chef Mike Sullivan. J’ai tellement d’admiration pour le travail qu’ils font. Je dirais que “Tanger” est un gars avec une éthique de travail incroyable en raison de sa façon de s’entraîner, mais aussi sur la glace quand il déploie ses habiletés.»