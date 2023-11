Un but de David Perron inspiré par Karl Tremblay

Lors de mon but, la rondelle a dévié sur mon gant/baton faisant une marque sur mon baton a 1/2 pouces près de la où j’ai écrit KT et la rondelle a monté comme un étoile filante avant de rentrer dans le but. La vie est bien faite, ca donne des frissons! https://t.co/ON1Z5sscns