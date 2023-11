Trop de revirements

Il y avait une saveur amère dans le vestiaire du Canadien, celle qui vient quand on est passé proche de se sauver avec au moins un point.

Si on se fie strictement aux apparences, l’équipe a échappé la rencontre quand Les Golden Knights ont marqué deux buts pendant une pénalité de quatre minutes décernées à Brendan Gallagher en fin de rencontre. Mais c’est plus complexe que ça.

Certes, les locaux ont pris les devants 2 à 0 en première période, mais c’était un coup d’opportunisme puisque les Knights ont dominé la colonne des tirs au but 18 à 6.

«Nous nous sommes tirés dans le pied en causant beaucoup de revirements en première période et nous ne pouvons pas faire ça contre une équipe comme ça. Ils en ont profité, ils n’ont juste pas marqué dans cette période», résumé Nick Suzuki.

C’est la seconde fois cette saison que le Canadien tient tête aux Golden Knights qui l’avaient emporté 3 à 2 à Vegas il y a un peu plus de deux semaines.

«À Vegas on méritait mieux et ce soir, on a eu ce qu’on méritait», a tranché Martin St-Louis.

Trop mignon

Suzuki n’est pas le seul à avoir parlé des revirements qui ont été coûteux. Martin St-Louis et Jake Evans ont aussi tapé sur ce clou.

«On les a aidés à créer de l’offensive. On a fait de belles choses pareil, mais il y avait trop de mauvaises choses», a mentionné l’entraîneur-chef qui faisait écho aux propos qu’a tenus Evans quelques minutes plus tôt.

«On a essayé de jouer de façon un peu trop mignonne, surtout lors de nos sorties de zone et ça ont créé des revirements, ils ont des gars talentueux qui jouent bien ensemble et ils peuvent nous faire mal paraître», a insisté le joueur de centre.

Selon les statistiques fournies par la LNH, le CH s’est rendu responsable de 12 revirements dans le match.

Merci Cayden

Le gardien Cayden Primeau disputait en second match en l’espace d’une semaine. Il a plutôt bien fait dans les circonstances avec 36 arrêts sur 42 tirs. Les Golden Knights ont tenté un total de 96 tirs contre seulement 51 dans le cas du Canadien.

«Il a eu un bon match, surtout en première. On leur a donné sept avantages numériques, c’est dur pour un gardien», a soutenu Saint-Louis.

«Si ça n’avait pas été de Cayden, ils en auraient marqué plus» a ajouté Evans.

Primeau a été particulièrement efficace en première période au cours de laquelle il a fait face à un barrage de 18 tirs pendant que son équipe n’en décochait que 6 sur Adin Hill.

Plus à l’aise

Parlant de Primeau, le gardien de 24 ans a dit avoir été plus à l’aise dans ce match que lors de sa victoire contre les Red Wings, il y a une semaine.

«Mon positionnement est meilleur, j’ai l’impression que mes pieds sont bien placés et ça peut m’aider avec le jeu suivant.»

Évidemment, il est difficile de se réjouir d’une défaite de 6 à 5 même si elle survient contre les champions en titre de la Coupe Stanley.

«En ce moment, c’est facile de regarder le pointage et d’avoir une perspective négative, mais c’est la beauté de ce sport, on y retourne demain et on peut regarder ce qu’on peut améliorer et s’y entraîner.»