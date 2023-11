Sortie d’un film sur trois lutteuses québécoises

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin et Pat reçoivent en entrevue Sarah Baril-Gaudet, réalisatrice de «Celles qui luttent», un film mettant en vedette trois lutteuses d’ici: LuFisto, Azaelle et Loue O’Farrell.

De plus, les deux animateurs parlent de Kevin Owens, rendent hommage aux Cowboys Fringants et Karl Tremblay et font leurs prédictions pour AEW Full Gear.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :