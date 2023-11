Shohei Ohtani fait encore l'unanimité

Shohei Ohtani a continué de faire monter sa valeur en ajoutant à son palmarès déjà bien garni un deuxième titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine, jeudi.

Les années se suivent et se ressemblent pour le joueur autonome qui vient de conclure une sixième saison avec les Angels de Los Angeles. Meilleur représentant de l’Américaine en 2021, il avait été devancé par Aaron Judge l’année dernière.

Pour la deuxième fois, il a aussi été élu à l’unanimité, ce qui ne s’était jamais encore vu dans l’histoire des majeures. Ohtani a devancé au scrutin les coéquipiers des Rangers du Texas Marcus Semien et Corey Seager. Ces derniers devront se contenter de leur Série mondiale.

Plusieurs voient le Japonais faire sauter la banque cet hiver, et c’est normalement en raison de sa polyvalence qu’il se démarque. Une blessure l’a contraint de tirer un trait sur les 27 derniers duels de la campagne, mais il a quand même terminé au sommet de l’association avec 44 longues balles. Le frappeur désigné de 29 ans a mené l’Américaine dans diverses catégories au bâton.

Les Angels ont continué de connaître des difficultés avec une fiche de 73-89 et Ohtani a fait tout en son possible pour redresser la barque. Comme artilleur, il a maintenu un dossier de 10-5 et une moyenne de points mérités de 3,14.

Opéré au coude droit en septembre, il ne lancera pas en 2024, mais devrait pouvoir continuer à évoluer comme frappeur désigné au sein de l’équipe qui saura le convaincre de se joindre à elle.

Acuña Jr., sans surprise

Dans la Nationale, c’est le joueur de champ extérieur des Braves d’Atlanta Ronald Acuña Jr. qui a remporté ce grand honneur, et par unanimité. C’est son premier titre de joueur le plus utile de sa carrière.

Il a notamment frappé 41 circuits, en plus d’ajouter 71 buts volés en 2023, ce qui fait de lui le premier joueur de l’histoire du baseball majeur avec au moins 40 longues balles et 70 vols.

Ce trophée viendra lui apportera un peu de baume au cœur, les Braves ayant été éliminés en quatre matchs face aux Phillies de Philadelphie lors des dernières séries éliminatoires, malgré le fait que son club a été le meilleur en saison régulière grâce à une fiche de 104-58.

Le Vénézuélien est devenu le huitième joueur des Braves a remporté un tel honneur.