Primeau face aux Golden Knights: cinq éléments à surveiller

Parole de Martin St-Louis, le Canadien avait joué un de ses meilleurs matchs contre les Golden Knights à Vegas le 30 octobre dernier malgré un revers de 3 à 2 en tirs de barrage. Pour une deuxième fois en moins d’un mois, le CH renouera avec les champions de la Coupe Stanley.

Le Journal vous propose cinq éléments à surveiller pour cette rencontre contre les Golden Knights.

1 – Un départ pour Primeau

Cayden Primeau enfilera son masque et ses jambières dans un match pour une deuxième fois en sept jours. Impressionnant dans un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Red Wings à Detroit jeudi dernier, Primeau sera l’homme de confiance contre les Golden Knights. Il en sera à un troisième départ cette saison.

2 – Sans Jordan Harris

Toujours incommodé par une blessure au haut du corps, Jordan Harris s’absentera pour un deuxième match d’affilée. Gustav Lindström le remplacera encore une fois à la ligne bleue. Lindström a marqué son premier but dans l’uniforme du CH dans le revers de 2 à 1 contre les Flames, mardi.

3 – Harvey-Pinard blessé

Il n’y aura pas uniquement un changement à la position de gardien. Michael Pezzetta prendra la place de Rafaël Harvey-Pinard à l’aile gauche du quatrième trio. Ralenti par une blessure au bas du corps, Harvey-Pinard n’a pas participé à l’entraînement de l’équipe mercredi et il n’était pas sur la glace pour l’entraînement matinal ce matin.

Le numéro 49 a manqué trois matchs entre le 4 et le 9 novembre en raison d’une blessure au bas du corps.

4 – Des papas dans les gradins

Après les Golden Knights, le CH jouera son prochain match contre les Bruins, samedi, au TD Garden de Boston. Les pères des joueurs feront le voyage en direction de Boston. Ils étaient d’ailleurs dans les gradins jeudi matin pour suivre l’entraînement de l’équipe.

« Je suis un père de trois garçons et j’ai toujours aimé jouer au hockey, mais j’aime encore plus regarder mes fils jouer, a dit Martin St-Louis. Je veux que les pères puissent vivre une belle expérience. Ils peuvent partager ce moment entre fils et père. C’est une façon de redonner. Ils ont tous joué de grands rôles dans la carrière de nos joueurs. »

5 – Ducharme revient au Centre Bell

Il y aura un visage familier derrière le banc des Golden Knights. Embauché dans un rôle d’adjoint à Bruce Cassidy au cours de l’été, Dominique Ducharme fera un retour derrière un banc du Centre Bell, mais dans le camp des visiteurs.

La formation probable du Canadien

Newhook-Suzuki-Anderson

Caufield-Dvorak-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Gallagher

Pezzetta-Evans-Ylönen

Matheson-Barron

Guhle-Kovacevic

Xhekaj-Lindström

Primeau