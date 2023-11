Plus rien ni personne ne relance Huberdeau

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Ryan Huska, tente tout pour relancer son attaquant vedette Jonathan Huberdeau, mais rien ne semble fonctionner pour le moment.

Il pensait cependant bien avoir trouvé une solution en jumelant le Québécois avec le capitaine Mikael Backlund et Blake Coleman lors de la visite des Flames au Centre Bell, mardi.

• À lire aussi: LNH: Patrick Kane pourrait prendre sa décision la semaine prochaine

• À lire aussi: Hockey: Adam Johnson avait acheté une bague à sa copine

Ce trio composé de vétérans a cependant été le pire du club face au Canadien de Montréal, tirant cinq fois au filet tout en accordant 10 lancers à l’adversaire.

De retour en Alberta après un voyage de trois matchs en Ontario et au Québec, Huska ne semble cependant pas enclin à mettre fin à l’expérience, au contraire, puisque ce trio ne sera pas remanié en vue de l’affrontement contre les puissants Canucks de Vancouver, jeudi soir.

«Quiconque joue avec Mikael [Backlund] a tendance à mieux respirer parce qu’on sait qu’il sera là pour couvrir les erreurs, a déclaré Huska en conférence de presse jeudi. Blake [Coleman] et Mikael [Backlund] ont une connexion, donc en mettant “Hubby” avec eux, on espère que ça pourra créer des étincelles pour nous.»

Le son de cloche est le même pour Huberdeau, qui n’avait que de bons mots pour ses coéquipiers Backlund et Coleman.

«Ce sont des joueurs vraiment responsables défensivement, a dit Huberdeau devant les journalistes. On joue contre les meilleures lignes adverses, donc il faut être certain d’être bon en défensive. “Backs” est un gars très intelligent. Il est dans la bonne position la majorité du temps, ce qui nous aide offensivement. Coleman est un gars rapide et qui a un bon tir. On peut récupérer la rondelle rapidement dans la zone défensive et créer des choses en attaque.»

Voyons donc si le match de mardi n’était qu’une erreur de parcours. Huberdeau n’a amassé que trois mentions d’aide à ses 11 dernières sorties.

À voir aussi :