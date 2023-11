Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 17 novembre qui valent le détour.

Hockey : Sabres de Buffalo c. Jets de Winnipeg

Crédit photo : Getty Images via AFP

L’attaque des Jets se résume à un seul nom en novembre : Kyle Connor. Le franc-tireur fait flèche de tout bois, lui qui compte huit buts et 13 points à sa fiche en seulement six duels. Winnipeg a marqué cinq fois ou plus lors de quatre de ses cinq dernières sorties. Les Sabres, eux, souffrent dernièrement. Ils ont perdu mardi soir l’attaquant Tage Thompson, qui pourrait rater plusieurs semaines d’activités en raison d’une blessure au poignet. Néanmoins, ils savent marquer des buts et le retour à l’action du jeune Zach Benson devrait aider.

Prédiction : Plus de 6,5 buts seront inscrits – 1,86

Hockey: Ducks d’Anaheim c. Panthers de la Floride

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Panthers de la Floride sont en feu par les temps qui courent, eux qui ont remporté leurs cinq derniers duels. Quant aux Ducks d’Anaheim, ils viennent d’essuyer un cinglant revers contre l’Avalanche du Colorado par le pointage de 8 à 2. C’est donc dire que ce sont les visiteurs qui ont le vent dans les voiles. Ils ont clairement l’avantage concernant l’état de forme, et d’un point de vue plus global, les Ducks connaissent des moments plus difficiles après une séquence de six victoires de suite, perdant trois fois lors des cinq dernières joutes.

Prédiction: Victoire en temps réglementaire des Panthers de la Floride – 1,91

Basketball: Hawks d’Atlanta c. 76ers de Philadelphie

Crédit photo : Getty Images via AFP

Malgré le départ de James Harden, les 76ers de Philadelphie connaissent un début de saison fantastique, notamment grâce à la très belle tenue de leur vedette Joel Embiid. Les Hawks, eux, sont parfois très bons, mais de temps en temps en difficulté, comme le montre leur fiche de 6-5. Malgré les cotes qui indiquent un match équilibré entre les deux clubs, les 76ers sont clairement favoris, et on pourrait bien les voir empocher une neuvième victoire cette saison.

Résultat: Écart de points - 2,5 76ers de Philadelphie – 2,15