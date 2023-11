Max Verstappen «se sent comme un clown» à Las Vegas

Le triple champion du monde, Max Verstappen, n’était déjà pas entiché de mettre les pieds à Las Vegas pour cette nouvelle aventure de la F1 dans la capitale mondiale du divertissement. La cérémonie d’ouverture tenue mercredi soir ne l’a franchement pas convaincu.

Le pilote de la dominante Red Bull s’est «senti comme un clown» à la présentation des pilotes sur la scène des paddocks flambants neufs.

«Selon moi, on pourrait éviter tout ça. Ce n’est pas à propos des artistes qui ont livré le spectacle. Mais simplement se tenir là durant la présentation, tu as l’air d’un clown», a signalé le Néerlandais aux 17 victoires cette saison et 96 podiums en carrière.

Au Brésil, il avait aussi laissé savoir que la F1 débarquait à Vegas uniquement pour le «show».

En plein dans les festivités entourant ce troisième Grand Prix en sol américain et ce retour dans la capitale du divertissement, Verstappen comprend néanmoins les enjeux commerciaux et marketing de cette nouvelle destination.

Crédit photo : AFP

Excuses de la F1

Par ailleurs, les dirigeants de la F1 avec à sa tête, le patron de Liberty Media Greg Maffei, ont présenté leurs excuses aux citoyens et aux touristes de Las Vegas pour tous les cauchemars vécus autour des préparatifs pour la course dans la dernière année.

«Nous sommes reconnaissants qu’ils nous tolèrent. Nous amènerons environ 1,7 G$ en revenus dans cette région. Nous espérons que ce soit bénéfique pour Las Vegas. Cette première édition est la plus difficile à réaliser avec la construction. Les choses seront plus faciles dans le futur.»