Match Chiefs-Eagles : pas de Taylor Swift à cette radio de Philadelphie

Le duel revanche entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles à Philadelphie lundi soir est très attendu et une chaîne radiophonique locale est bien au fait de la vie amoureuse de Travis Kelce, comme pourront le constater avec déception les admirateurs de Taylor Swift.

Les deux équipes croiseront le fer pour la première fois depuis leur choc au plus récent Super Bowl, que les Chiefs ont remporté au compte de 38 à 35. En Pennsylvanie, l’heure est donc à la vengeance et la station Q102 souhaite ardemment une victoire des Eagles, détenteurs du meilleur dossier de la NFL (8-1). Aussi, elle consacrera tous les efforts requis pour réduire au silence l’ennemi et ses alliés.

Constatant l’idylle entre Kelce et Swift, le média en question va littéralement bannir celle-ci de ses ondes durant quelques jours dès vendredi. Pourtant, l’artiste de renom est native de la banlieue de Philadelphie et a déjà encouragé l’équipe en vert et blanc, sauf que ses présences dans l’entourage des Chiefs passent plutôt mal aux yeux de certains.

«Ce weekend, nous devons nous concentrer. Donc, nous sommes obligés d’effectuer un dégagement et de retirer Taylor Swift de notre liste musicale», a confirmé l’un des animateurs de l’émission «Bex and Buster».

Heureusement pour les «Swifties», les tubes de la vedette seront de retour sur Q102 mardi.