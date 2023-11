LNH: Patrick Kane pourrait prendre sa décision la semaine prochaine

Toujours à la recherche de sa prochaine équipe, l’attaquant Patrick Kane souhaiterait finaliser ses recherches et recommencer à jouer le plus rapidement possible.

Et si l’on se tient aux informations de l’informateur du réseau TSN Darren Dreger, un dénouement serait proche dans ce dossier. En effet, les discussions entre le clan de Kane, incluant son agent Pat Brisson, et les autres équipes de la Ligue nationale (LNH) seraient en cours.

Huit à 10 formations seraient d’ailleurs dans la course pour obtenir les services de l’ancien attaquant des Blackhawks de Chicago. Les négociations, quant à elles, pourraient se conclure d’ici la semaine prochaine.

«La liste comporte moins de 10 équipes, ce serait plus proche de huit, et ils vont essayer de réduire le tout d’ici la fin de semaine, a déclaré Dreger en ondes, mardi. Ils espèrent prendre une décision finale probablement la semaine prochaine.»

Pour rappel, les Rangers de New York ne seraient plus dans la course, selon les informations du quotidien «New York Post». D’autres équipes de l’Association de l’Est seraient cependant toujours dans le coup, notamment les Panthers de la Floride, les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Détroit, d’après des informations partagées par TSN la semaine dernière.

Rappelons que Kane avait décidé de ne pas s’entendre avec l’une des 32 formations de la LNH cet été, puisqu’il a subi le 1er juin une intervention chirurgicale à la hanche. L’an dernier, l’athlète de 34 ans a amassé 21 buts et 36 mentions d’aide pour 57 points en 73 matchs avec les Blackhawks et les Rangers.

