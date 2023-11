LNH: Johnny Gaudreau vit des moments difficiles

À l’image d’un début de saison difficile des Blue Jackets de Columbus, la vedette Johnny Gaudreau est en pleine traversée du désert offensivement.

Depuis le 24 octobre, l’ancien des Flames de Calgary n’a que trois points (un but et deux mentions d’aide) en 11 matchs. Globalement, il n’a que six points cette année et la situation commence, avec raison, à le frustrer.

«Quand tu as joué aussi longtemps que moi...ça reste quand même frustrant, par moment, mais le plus frustré tu es, le plus difficile cela devient de s’en sortir», a-t-il déclaré dans des propos reliés par le site The Athletic.

«Il est attendu de moi [que je joue mieux]. J’ai un bon contrat pour faire ce genre de chose. Je dois faire en sorte d’être meilleur dans ce genre de situation, et je le serai.»

Néanmoins, celui qui a signé un contrat d’une valeur de 68,2 millions $ sur sept saisons durant l’été 2022 ne veut pas se décourager et a confiance qu’il retrouvera le chemin du succès à un moment ou un autre.

«Ça va venir, a-t-il confié. Il faut juste que je m’accroche. J’ai déjà connu des séquences similaires avant où la production n’était pas au rendez-vous. Tu dois juste t’accrocher et les choses vont retourner de bord.»

Dans le cas de son entraîneur-chef Pascal Vincent, le plus important est que son joueur ne perde pas sa confiance.

«C’est un joueur talenteux. Ce n’est pas parti comme ça au milieu de la nuit, a dit Vincent. On veut être sur qu’il reste confiant parce que s’il perd sa confiance...on sait qu’il sent la pression.»

«C’est un mauvais début pour lui. [...] Mais je suis confiant que les choses vont retomber dans l’ordre.»

Ce début de campagne détonne complètement avec les résultats qu'il a affichés l'an dernier, lui qui avait amassé 21 buts et 53 aides pour 74 points en 80 matchs .