LNH: Daniel Alfredsson sera derrière le banc, devant les siens

La présentation de matchs des Sénateurs d’Ottawa en Suède permettra à leur ancien capitaine Daniel Alfredsson de se faire davantage la main à titre de membre du personnel et de mentor auprès des joueurs.

Effectivement, l’ex-numéro 11 se trouvera aux côtés du groupe de l’entraîneur-chef D.J. Smith à Stockholm pendant les duels de jeudi contre les Red Wings de Detroit et de samedi face au Wild du Minnesota. Embauché par le nouveau propriétaire de la concession ottavienne, Michael Andlauer, pour travailler en compagnie des instructeurs de l’organisation et au développement des joueurs, «Alfie» devrait avoir droit à un accueil triomphal de la part de la foule.

• À lire aussi: La Place Bell accueillera deux grandes équipes de crosse

• À lire aussi: Maple Leafs : Max Domi retrouve son héros Mats Sundin

Toutefois, sa principale préoccupation sera d’aider les Sénateurs à l’emporter et sa contribution prendra une forme différente. Depuis son arrivée, il a vu à l’œuvre l’équipe à partir des hauteurs des passerelles de presse, mais cette fois, il pourra interagir avec les joueurs promptement sur le banc.

«Ce sont de grosses rencontres pour les deux équipes. Chaque point compte et nous savons que ce sera une course serrée pour la majeure partie de la campagne, a évalué le quinquagénaire à la chaîne radiophonique TSN 1200, tel que rapporté par le quotidien "Ottawa Sun". Si je dois être sur le banc pour ces matchs, je veux qu’on obtienne du succès. Je serai nerveux, mais ce sera très plaisant.»

Pour Smith, la présence d’Alfredsson est inestimable et vaut de l’or.

«Tous savent à quel point "Alfie" fut un bon hockeyeur et à quel point il était compétitif. Cependant, le plus important, c’est qu’il aime les Sénateurs d’Ottawa. Il adore se trouver dans les alentours et constituer une part intégrale de ça, a-t-il commenté. Il comprend ce que les joueurs vivent quotidiennement, donc il n’aide pas seulement le groupe d’entraîneurs. Il soutient aussi les gars chaque jour. Ils voient sa passion et comment il apprécie le hockey. Il veut aider Ottawa à revenir sur la bonne voie.»

Des compatriotes fébriles

D’ailleurs, celui ayant totalisé 1157 points en 1246 affrontements du calendrier régulier en carrière peut déjà prêter sa vaste expertise à certains, notamment des compatriotes suédois plutôt nerveux à l’idée de se produire en terre nationale.

Le défenseur Erik Brannstrom et le gardien Anton Forsberg ont sûrement quelques papillons dans l’estomac, sauf qu’il leur faudra demeurer calmes et en contrôle. Habitué des grands rendez-vous, en Amérique du Nord et en Europe, Alfredsson est bien placé pour leur transmettre quelques mots.

«Qu’ils savourent cela. Chacun a sa routine les jours de match et ils doivent continuer de la suivre, car il n’est pas question de changer quoi que ce soit. Il s’agit de se présenter, de tout donner et de prendre le temps d’apprécier le tout durant la joute aussi, a-t-il émis. Ce sont des duels importants qui donnent une énergie supplémentaire, non seulement aux Suédois, mais également aux joueurs européens. Pour les Nord-Américains, c’est excitant de réaliser un truc différent. Espérons un bon spectacle dans les prochains jours.»